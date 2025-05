Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 12 al 16 maggio 2025: Gianmarco bacia Cristina, Guido si dichiara

News VIP

Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 12 al 16 maggio 2025 su Canale 5? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate della settimana del dating show di Maria De Filippi per il trono classico e il trono over. Gloria Nicoletti sarà sorpresa da Guido, mentre Cristina Ferrara discuterà con Gianmarco Steri e lascerà lo studio.

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 12 al 16 maggio 2025

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 12 al 16 maggio 2025 su Canale 5. Le Anticipazioni del dating show di Canale 5 ci rivelano che ci sarà parecchia maretta tra Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici, in particolare Cristina Ferrara. Dopo le ultime discussioni in studio, Gianmarco riuscirà a chiarire con Nadia Di Diodato e tra loro, dopo un confronto che culminerà con la pace, ci sarà un nuovo bacio. Steri porta in esterna anche Cristina e anche tra loro ci sarà un bacio appassionato.

In studio, dopo aver visto tutto, Cristina si mostrerà furiosa e delusa per il comportamento del tronista romano, convinta che lui abbia un forte interesse per Nadia e che la stia usando per mettere alla prova la rivale. Stando alle Anticipazioni, Cristina lascerà lo studio dopo un durissimo confronto, pronta a lasciare per sempre la trasmissione perché si sente presa in giro da Gianmarco, che ha fatto la sua scelta proprio nelle ultime ore con le nuove registrazioni del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne Anticipazioni: Gloria sorpresa da Guido

Mentre, nelle nuove puntate di Uomini e Donne, Gianmarco Steri dovrà dividersi tra le sue corteggiatrici che sono in rivolta anche in vista della scelta in studio, troveremo colpi di scena anche tra i protagonisti del trono over. Stando alle Anticipazioni settimanali del dating show di Maria De Filippi, infatti, Gloria Nicoletti sarà sorpresa dalla dichiarazione di Guido che ormai ha perso la testa per lei. Il cavaliere, recentemente protagonista di durissimi scontri in studio con Sabrina Zago dopo aver posto fine alla loro conoscenza, ammetterà a Gloria di essersi innamorato di lei.

Gloria, tuttavia, per il momento preferirà non lasciare insieme il programma e continuare a conoscersi meglio, prima di prendere una decisione. Nel frattempo, Gemma e Arcangelo escono ancora insieme e durante la loro esterna scatteranno diversi baci. La dama torinese sarà molto felice di questa conoscenza e di come sta procedendo, ma Tina Cipollari si mostrerà ancora molto dubbiosa non credendo alle parole del cavaliere.

