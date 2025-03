Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 10 al 14 marzo 2025: Gianmarco bacia Francesca poi elimina Liane

News VIP

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne? Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali dal 10 al 14 marzo 2025 su Canale 5, vediamo cosa accadrà ai protagonisti del trono classico e del trono over del dating show di Maria De Filippi. Mentre Gianmarco Steri scambia il primo bacio con la corteggiatrice Francesca Polizzi, Gemma Galgani esce con Orlando e Sabrina e Giuseppe chiudono la loro frequentazione complicata.

Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico dal 10 al 14 marzo 2025

Continuano i colpi di scena per il tronista Gianmarco Steri che, dopo un inizio un po’ incerto, dovuto forse alla timidezza ma anche al numero enorme di corteggiatrici che si sono presentate alla redazione con l’intento di conquistarlo dopo averlo seguito nel suo percorso come corteggiatore di Martina De Ioannon. Nelle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 10 al 14 marzo su Canale 5, Gianmarco, che ha svelato quale corteggiatrice lo attrae di più, porterà in esterna Francesca Polizzi. La corteggiatrice ha colpito molto il romano per la sua freschezza e perché è molto diversa dalla tipica corteggiatrice di Uomini e Donne, impostata e molto fisica, eppure la mancanza di un qualsiasi tipo di approccio ha fatto iniziare a dubitare Steri.

Nelle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, durante la loro esterna, scatterà un bacio passionale tra Gianmarco e Francesca scatenando il putiferio in studio. Cristina, infatti, prenderà la parola per criticare aspramente Gianmarco per questo bacio ma lui coglierà la palla al balzo, ribadendo alla ragazza che inizia a non crederle più e che la trova costruita e falsa. Anche Liane vorrà dire qualcosa sul bacio ma Steri la ferma, precedendola, e dichiarando che ha capito che con lei non potrebbe mai esserci nulla e dunque preferisce eliminarla per sempre. Cosa accadrà invece ai protagonisti del trono over? Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni.

Uomini e Donne, Sabrina e Giuseppe addio?

Mentre Gianmarco Steri si troverà a dover giustificare il bacio con Francesca Polizzi, eliminando poi Liane dopo aver capito di non provare per lei un interesse che va oltre, anche per i protagonisti del trono over di Uomini e Donne ci saranno novità interessanti. Le Anticipazioni delle puntate del dating show di Canale 5, in onda dal 10 al 14 marzo 2025, ci rivelano infatti che Gemma Galgani deciderà di uscire nuovamente con Orlando pronta a conoscere meglio il cavaliere. La loro esterna, seppur positiva, è decisamente troppo tranquilla e sembra mancare da parte di Orlando una reale attrazione fisica per la dama torinese, tanto che in studio gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti non perderanno tempo attaccandolo, accusandolo di non essere realmente interessato a Gemma.

Mentre Galgani preferisce credere a Orlando, che assicura di voler andare avanti con lei e di essere invece molto attratto dalla dama, tra Sabrina e Giuseppe arriva il momento dell’addio definitivo. Quando, nonostante tutti i passi fatti nelle ultime settimane, Giuseppe negherà alla dama la possibilità di frequentarsi in esclusiva, Sabrina prenderà la decisione di arrendersi e non continuare questa conoscenza a senso unico. Spazio poi alla sfilata dei cavalieri del trono over e a Diego, che verrà corteggiato da una signora piuttosto distinta e altolocata.

