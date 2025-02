Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 10 al 14 febbraio 2025: le prime esterne di Gianmarco Steri

News VIP

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 10 al 14 febbraio 2025 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni settimanali per il trono over e il trono classico.

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5? Vediamo insieme le Anticipazioni dettagliate delle puntate del dating show di Maria De Filippi, in onda dal 10 al 14 febbraio 2025, per il trono classico e il trono over. Gianmarco Steri inizia la sua avventura da tronista con le prime esterne, per Gemma Galgani arriva un cavaliere ma la dama torinese non appare particolarmente felice del corteggiatore.

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 10 al 14 febbraio 2025

Le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda questa settimana su Canale 5, che riguardano il trono over del dating show di Maria De Filippi, parlano di un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani. La dama torinese ha chiesto alla presentatrice di fare un appello pubblico, nella speranza che in studio si presenti finalmente la sua anima gemella. Un cavaliere ha risposto all’appello e scenderà in studio per dichiararsi a Gemma e corteggiarla, ma lei non farà i salti di gioia dimostrandosi piuttosto scettica sulla conoscenza. Nonostante dubbi e perplessità, messa in difficoltà anche dall’opinione dei presenti che la esortano a dare un’occasione all’uomo, Gemma deciderà di far restare il cavaliere e di approfondire con lui.

Come andrà a finire la loro esterna? Passiamo poi a Giovanni che è uscito con Morena e Margherita, per conoscere meglio entrambe. Mentre Margherita si dimostrerà contenta dell’appuntamento con il cavaliere, Morena ammetterà di non essersi trovata bene con lui e di non voler proseguire la conoscenza. Morena è stata recentemente protagonista di un acceso scontro con Claudia ma ne è uscita sconfitta dato che il cavaliere che le due dame si stanno litigando ha preferito la bella salernitana. Passiamo ora alle Anticipazioni del trono classico per le puntate di Uomini e Donne in onda dal 10 al 14 febbraio 2025 su Canale 5.

Uomini e Donne, le prime esterne di Gianmarco Steri

Dopo aver selezionato con cura alcune ragazze in mezzo a migliaia di richieste, trovandosi anche in difficoltà a dover capire chi lo avrebbe potuto colpire visto il poco tempo a disposizione, Gianmarco Steri inizierà le prime esterne di conoscenza con le ragazze che l’hanno colpito maggiormente nelle ultime puntate. Nel frattempo, la tronista Francesca Sorrentino deciderà di portare in esterna solamente Gianluca Costantino dopo le ultime polemiche in studio con Gianmarco Meo, del quale lei inizia a fidarsi sempre meno. Francesca e Gianluca, stando alle Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, si troveranno molto bene insieme tanto da sottolinearlo entrambi in studio rivivendo la loro esterna insieme al pubblico.

Sebbene non ci sia stato il tanto atteso bacio tra loro, Gianmarco prenderà malissimo questa esterna e creerà polemica ammettendo di sentirsi sempre più lontano dalla tronista, che lo ha lasciato a casa nonostante la voglia di chiarire. Che vi sia ormai un muro invalicabile tra loro? Secondo il corteggiatore Sorrentino non sembra più disposta a venirgli incontro e quindi la conoscenza potrebbe subire una brusca inversione di marcia.

