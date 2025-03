Uomini e Donne, Anticipazioni: proposta di matrimonio in studio per un'ex Coppia del Trono over

News VIP

Nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne spazio all'amore per un'ex coppia del Trono over. Le Anticipazioni, infatti, ci rivelano che si sarà una romantica proposta di nozze in studio.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano presto genitori

Nello studio di Uomini e Donne nascono tante storie d’amore, alcune delle quali sono destinate ad affrontare crisi e momenti difficili, per tornare più forti di prima come nel caso di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. Tra loro è stato quasi un colpo di fulmine, dato che tutti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi si erano accorti di un feeling particolare ben prima che loro stessi si rendessero conto di volersi conoscere meglio. La coppia ha lasciato il programma a maggio 2024 e ha iniziato a vivere intensamente la relazione lontano dalle telecamere, con tutte le difficoltà legate alla distanza. A luglio, tuttavia, Asmaa aveva annunciato sui social la fine della storia d’amore con l’ex cavaliere, ma Cristiano non si è arreso e ha fatto sapere che avrebbe fatto di tutto per riconquistarla, missione riuscita fino alla rottura a ottobre 2024.

Insomma una relazione fatta di alta e bassi che, tuttavia, sembra essersi finalmente risolta quando nel novembre 2024 i due sono tornati insieme e hanno annunciato di essere in attesa di un bebè. E proprio Asmaa e Cristiano saranno protagonisti di un momento molto romantico nelle prossime puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni.

Uomini e Donne, proposta di matrimonio per Asmaa e Cristiano

Nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne ci sarà spazio per una romantica proposta di matrimonio, che vedrà protagonisti Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. Le Anticipazioni del dating show di Maria De Filippi ci hanno rivelato cosa vedremo nelle nuove puntate, presto in onda su Canale 5, con Gianmarco Steri che discute con le corteggiatrici e poi decide di continuare il suo percorso con Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Ci sarà anche il ritorno di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, che parleranno della loro storia d’amore e della convivenza a Roma, intrapresa dopo aver capito di non voler assolutamente stare separati se non necessario.

Poi, sul finire della registrazione, entreranno in studio Asmaa e Cristiano che stanno per diventare genitori insieme, e sono molto emozionati all’idea di formare una famiglia. Stando alle indiscrezioni, Cristiano stupirà Asmaa con due striscioni che recitano una proposta di matrimonio, alla quale lei risponderà di sì con le lacrime agli occhi. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, ma del resto l’ex coppia del trono over è stata vittima di un vero e proprio colpo di fulmine e tutti speravano in un lieto fine per loro.

