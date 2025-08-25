TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne Anticipazioni prime registrazioni: torna Gianmarco Steri, poi spazio a Temptation Island
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne Anticipazioni prime registrazioni: torna Gianmarco Steri, poi spazio a Temptation Island

Irene Sangermano

Cosa accadrà nelle prime registrazioni di Uomini e Donne? Ecco le Anticipazioni con il ritorno di Gianmarco Steri poi spazio alle coppie di Temptation Island.

Uomini e Donne Anticipazioni prime registrazioni: torna Gianmarco Steri, poi spazio a Temptation Island

Manca sempre meno alla prima registrazione di Uomini e Donne, e ormai è chiaro che le prime puntate della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi saranno incentrate sui protagonisti di Temptation Island. A far parlare, tuttavia, anche il ritorno dell’ex tronista Gianmarco Steri in una veste inedita, ecco le Anticipazioni.

Uomini e Donne, Gianmarco torna in studio

Tra pochi giorni, anche se a causa di un improvviso slittamento più del previsto, si terranno le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. L’amato dating show di Maria De Filippi si prepara a tornare su Canale 5 il prossimo 22 settembre al consueto orario, ed è stato annunciato il primo tronista ufficiale che ha diviso non poco l'opinione del pubblico. Nel parterre del trono over tornerà Gemma Galgani, poi Gloria Nicoletti ma anche Sabrina Zago, poi si mormora anche Arcangelo sia pronto a tornare in studio ed essere il centro di nuove polemiche infuocate.

Nel frattempo, come noto ormai da diversi mesi, tornerà anche Gianmarco Steri ovvero l’amatissimo tronista dell’ultima edizione che è salito al trono più ambito della televisione italiana dopo essere stato la non scelta di Martina De Ioannon. Amato al punto da ricevere circa 8mila richieste da parte di aspiranti corteggiatrici, un numero mai visto prima nella storia di Uomini e Donne, Gianmarco alla fine ha lasciato la trasmissione con Cristina Ferrara ma questa giovane coppia è finita immediatamente nella bufera dato che in pochi credono ai loro reali sentimenti.

Ma perché Gianmarco torna nel programma? Il romano ha ricevuto una allettante proposta per essere il nuovo hair stylist della trasmissione, e sembra che abbia accettato di prestarsi di buon grado. Dunque, in sintesi, Steri rimarrà dietro le quinte ma siamo certi che Maria troverà qualche modo di mandarlo in tv almeno qualche minuto a settimana.

Uomini e Donne, Anticipazioni speciale Temptation Island

Oltre al ritorno di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, anche se dietro le quinte dato che sarà uno degli hair stylist, le prime puntate della nuova stagione riserveranno non poche sorprese al pubblico di Canale 5. Le Anticipazioni, infatti, riportano chiaramente che le prime registrazioni di Uomini e Donne saranno dedicate ai protagonisti di Temptation Island, che fino ad ora non hanno potuto far parola di quanto accaduto una volta concluso il programma, proprio in vista di questo appuntamento televisivo.

Occhi puntati su Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni, dal momento che si mormora che lei potrebbe essere la nuova tronista in carica, insieme a Shaila Gatta finita al centro di una segnalazione nelle ultime ore. Ma tanta curiosità anche sulle altre coppie, comprese Sonia Mattalia e Alessio Loparco che potrebbero sposarsi a breve.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La Promessa Anticipazioni 26 agosto 2025: Ricardo e Pia si riconciliano, Santos su tutte le furie!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 26 agosto 2025: Ricardo e Pia si riconciliano, Santos su tutte le furie!
La forza di una donna Anticipazioni 26 agosto 2025: Sarp e Sirin si rivedono e...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 26 agosto 2025: Sarp e Sirin si rivedono e...
Temptation Island, Rosario Guglielmi avvistato insieme ad un’ex tentatrice: la segnalazione
news VIP Temptation Island, Rosario Guglielmi avvistato insieme ad un’ex tentatrice: la segnalazione
Il Paradiso delle Signore 26 agosto, in replica: Tancredi si fa avanti, vuole baciare Rosa!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 26 agosto, in replica: Tancredi si fa avanti, vuole baciare Rosa!
Amici, Gaia svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo poi confessa: "Maria De Filippi è stata la prima a..."
news VIP Amici, Gaia svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo poi confessa: "Maria De Filippi è stata la prima a..."
Uomini e Donne, l'ex tronista Cristian Gallella ritrova l'amore: ecco chi è la Fidanzata
news VIP Uomini e Donne, l'ex tronista Cristian Gallella ritrova l'amore: ecco chi è la Fidanzata
If you Love Anticipazioni 26 agosto 2025: Ates sbugiarda Leyla il giorno del loro matrimonio!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 26 agosto 2025: Ates sbugiarda Leyla il giorno del loro matrimonio!
Ballando con le Stelle, Beppe Convertini nel cast dei concorrenti: l'annuncio in un video con la madre
news VIP Ballando con le Stelle, Beppe Convertini nel cast dei concorrenti: l'annuncio in un video con la madre
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV