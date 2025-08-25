Uomini e Donne Anticipazioni prime registrazioni: torna Gianmarco Steri, poi spazio a Temptation Island

News VIP

Cosa accadrà nelle prime registrazioni di Uomini e Donne? Ecco le Anticipazioni con il ritorno di Gianmarco Steri poi spazio alle coppie di Temptation Island.

Manca sempre meno alla prima registrazione di Uomini e Donne, e ormai è chiaro che le prime puntate della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi saranno incentrate sui protagonisti di Temptation Island. A far parlare, tuttavia, anche il ritorno dell’ex tronista Gianmarco Steri in una veste inedita, ecco le Anticipazioni.

Uomini e Donne, Gianmarco torna in studio

Tra pochi giorni, anche se a causa di un improvviso slittamento più del previsto, si terranno le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. L’amato dating show di Maria De Filippi si prepara a tornare su Canale 5 il prossimo 22 settembre al consueto orario, ed è stato annunciato il primo tronista ufficiale che ha diviso non poco l'opinione del pubblico. Nel parterre del trono over tornerà Gemma Galgani, poi Gloria Nicoletti ma anche Sabrina Zago, poi si mormora anche Arcangelo sia pronto a tornare in studio ed essere il centro di nuove polemiche infuocate.

Nel frattempo, come noto ormai da diversi mesi, tornerà anche Gianmarco Steri ovvero l’amatissimo tronista dell’ultima edizione che è salito al trono più ambito della televisione italiana dopo essere stato la non scelta di Martina De Ioannon. Amato al punto da ricevere circa 8mila richieste da parte di aspiranti corteggiatrici, un numero mai visto prima nella storia di Uomini e Donne, Gianmarco alla fine ha lasciato la trasmissione con Cristina Ferrara ma questa giovane coppia è finita immediatamente nella bufera dato che in pochi credono ai loro reali sentimenti.

Ma perché Gianmarco torna nel programma? Il romano ha ricevuto una allettante proposta per essere il nuovo hair stylist della trasmissione, e sembra che abbia accettato di prestarsi di buon grado. Dunque, in sintesi, Steri rimarrà dietro le quinte ma siamo certi che Maria troverà qualche modo di mandarlo in tv almeno qualche minuto a settimana.

Uomini e Donne, Anticipazioni speciale Temptation Island

Oltre al ritorno di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, anche se dietro le quinte dato che sarà uno degli hair stylist, le prime puntate della nuova stagione riserveranno non poche sorprese al pubblico di Canale 5. Le Anticipazioni, infatti, riportano chiaramente che le prime registrazioni di Uomini e Donne saranno dedicate ai protagonisti di Temptation Island, che fino ad ora non hanno potuto far parola di quanto accaduto una volta concluso il programma, proprio in vista di questo appuntamento televisivo.

Occhi puntati su Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni, dal momento che si mormora che lei potrebbe essere la nuova tronista in carica, insieme a Shaila Gatta finita al centro di una segnalazione nelle ultime ore. Ma tanta curiosità anche sulle altre coppie, comprese Sonia Mattalia e Alessio Loparco che potrebbero sposarsi a breve.

