Uomini e Donne, anticipazioni, nuove corteggiatrici per Gianmarco Steri

Ieri, lunedì 17 marzo 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

Secondo le indiscrezioni fornite da Gemma Palagi, nelle prossime puntate vedremo sviluppi importanti nelle dinamiche tra i protagonisti del trono classico, in particolare per Gianmarco Steri e Francesca Polizzi.

Nella puntata precedente, Gianmarco aveva tentato di riavvicinarsi a Francesca dopo una discussione, raggiungendola per chiarire prima che lei partisse. Francesca, però, si era mostrata restia al confronto e aveva preferito non ascoltarlo. Tuttavia, il giorno dopo i due si sono ritrovati all’aeroporto, dove Gianmarco ha provato nuovamente a chiederle di tornare a corteggiarlo. Lei, pur senza dare una risposta definitiva, gli ha lasciato intendere che avrebbe riflettuto, concludendo il loro incontro con un abbraccio.

Nella successiva registrazione, Francesca è tornata in studio. Ha confessato di essersi sentita messa da parte e di aver avuto bisogno di maggiori dimostrazioni da parte di Gianmarco. Lui, dal canto suo, si è detto dispiaciuto per la situazione, ma alla fine i due hanno chiarito. Non è ancora chiaro se abbiano già organizzato nuove esterne, poiché la discussione su Gianmarco continuerà nella puntata successiva.

Intanto, nuove corteggiatrici sono scese per lui, aggiungendo ulteriore suspense alla sua situazione sentimentale. In studio erano presenti anche Cristina e Nadia, ma Maria De Filippi ha deciso di farle accomodare direttamente sugli spalti per assistere alle esterne con Francesca, senza però chiarire se Gianmarco abbia avuto incontri anche con loro. Maggiori dettagli emergeranno nelle prossime registrazioni.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

Anche il trono over ha riservato momenti di grande tensione e sorprese, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni. Gemma Galgani, ancora una volta al centro delle vicende sentimentali. Dopo la bufera della scorsa settimana, causata dalla segnalazione su Orlando (che aveva portato il cavaliere a essere invitato a lasciare lo studio), quest’ultimo è tornato con l’intento di riconquistare la dama. Per circa mezz’ora ha cercato di difendersi e spiegare la sua versione dei fatti, ma nessuno in studio è sembrato credergli. Dopo un ultimo tentativo fallito, Orlando ha deciso di lasciare lo studio per la seconda volta.

Immancabile anche l’ormai consueta sfida tra Gianni Sperti e Giuseppe, che si sono sfidati nuovamente in una gara di ballo. Questa volta, a rendere il momento ancora più divertente, si è aggiunta anche Sabrina Zago, coinvolta nella competizione tra i due.

Successivamente, al centro dello studio sono arrivati Alessio Pili Stella e Valentina, per raccontare la loro recente uscita. Entrambi hanno confermato di voler proseguire la conoscenza, mentre per Alessio si è chiusa definitivamente un’altra frequentazione, quella con Luana. La situazione tra i due sembrava essere arrivata a un punto morto e, senza ulteriori possibilità di chiarimento, la loro conoscenza è terminata.

