Uomini e Donne, Anticipazioni nuova stagione: Gloria Nicoletti e Guido Ricci a confronto dopo la rottura

Gloria Nicoletti e Guido Ricci si incontrano nello studio di Uomini e Donne dopo la rottura. Ecco le Anticipazioni sul confronto tra i due protagonisti del trono over.

Uomini e Donne, Anticipazioni nuova stagione: Gloria Nicoletti e Guido Ricci a confronto dopo la rottura

Tra poche settimane ritornano i protagonisti di Uomini e Donne con una nuova stagione televisiva che promette fuoco e fiamme. Le Anticipazioni delle registrazioni ci hanno rivelato che ci sarà anche un acceso confronto tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci dopo la loro rottura, avventura durante l’estate. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, confronto tra Gloria e Guido

Tra le varie coppie che si sono formate in conclusione dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne c’è anche quella composta da Gloria Nicoletti e Guido Ricci. Il cavaliere del trono over, che stava corteggiando Sabrina Zago, ha fatto un passo indietro con la bionda dama professandosi completamente rapito da Gloria. I due hanno iniziato a conoscersi ma è stato chiaro sin da subito che il rapporto era costellato da alti e bassi tanto che anche per uscire insieme dallo studio di Uomini e Donne, i due ci hanno messo non poco.

Gloria, infatti, ha proposto a Guido di conoscersi lontano dalle telecamere e lui, nonostante si dicesse addirittura già innamorato della dama romana, si è fatto desiderare e addirittura rincorrere fuori dallo studio. Nessuno avrebbe scommesso su questa coppia ed infatti ecco che, dopo pochissime settimane, Gloria e Guido si sono mollati. Poco dopo, tuttavia, i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno confermato di volerci riprovare ufficializzando un ritorno di fiamma che ha fatto nuovamente discutere. Poi ecco che è arrivata, infine, la rottura definitiva con polemiche da parte di Gloria e Guido, che non se le sono mandate a dire sui social. Le Anticipazioni ci rivelano che i due si incontreranno di nuovo in studio durante le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, ma cosa accadrà tra loro?

Uomini e Donne, Guido e Gloria confermano la rottura

Questo flirt non sarebbe durato e tutti gli appassionati di Uomini e Donne ne erano certi e infatti Gloria Nicoletti e Guido Ricci si sono lasciati poco dopo essere usciti insieme dal programma. Ma cosa accadrà durante il loro confronto nello studio del dating show di Maria De Filippi? Le Anticipazioni sulle prime registrazioni ci rivelano che, oltre all’ira di Tina Cipollari, ci sarà spazio anche per questa ex coppia del trono over.

Tra Guido e Gloria ci sarà un confronto acceso e sentito, del resto la dama romana ha speso molte energie per questo rapporto facendo anche il primo passo per uscire insieme dalla trasmissione, ed entrambi poi ribadiranno la loro scelta di non continuare la frequentazione. Insomma, capitolo chiuso, per sempre, e nessun ripensamento da parte di entrambi. Cosa ne pensate?

