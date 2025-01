Uomini e Donne, anticipazioni: le prime esterne di Tina e Gianmarco Steri

News VIP

Ieri, martedì 28 gennaio 2025, si sono registrare le nuove puntate di Uomini e Donne, scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: presentata la nuova tronista

La prima esterna di Tina Cipollari con Cosimo è andata in scena a Roma. I due hanno trascorso la serata insieme, con Cosimo che ha invitato Tina a cena in un’atmosfera piacevole. Nel frattempo, un nuovo corteggiatore è sceso per lei e Tina ha deciso di dargli una possibilità. Inoltre, ha espresso il desiderio di rivedere uno dei primi uomini che si era presentato inizialmente, ma che in un primo momento aveva scelto di eliminare. In studio è stato mostrato un video in cui quest’uomo sfoggiava la sua Ferrari e, alla fine, Tina ha optato per tenerlo nel parterre.

Francesca Sorrentino e il suo percorso

La tronista ha scelto di uscire in esterna con un solo corteggiatore, Gianluca Costantino. L'incontro è stato positivo e, una volta tornati in studio, entrambi hanno sottolineato di trovarsi bene insieme e di percepire una crescita nel loro rapporto. Tuttavia, il bacio non è ancora scattato. Dall’altra parte, Gianmarco Meo non ha nascosto il suo dispiacere. In studio è apparso piuttosto deluso e arrabbiato, affermando che tra lui e Francesca si è creata una distanza difficile da colmare. Nonostante ciò, hanno deciso di ballare insieme, cogliendo l’occasione per chiarirsi.

Gianmarco Steri ha finalmente effettuato una selezione e ha scelto due ragazze con cui uscire per le prime esterne. Gli incontri sono stati principalmente conoscitivi, senza particolari colpi di scena.

È stata presentata una nuova protagonista del programma: Chiara, 23enne romana. Fin da subito è apparsa molto semplice, genuina e visibilmente emozionata. Per lei sono scesi i primi corteggiatori in un appuntamento al buio. Tuttavia, tra loro c’erano diversi ragazzi piuttosto giovani, alcuni anche con una differenza di età significativa rispetto alla tronista.

Per quanto riguarda il trono over, Gemma Galgani ha accolto un nuovo cavaliere e ha deciso di darsi la possibilità di conoscerlo meglio. Giovanni, invece, si è ritrovato al centro studio insieme a Margherita Aiello e Morena Farfante. Ha avuto modo di uscire con entrambe, ma mentre con Margherita la conoscenza sembra procedere, con Morena le cose non sono andate per il verso giusto.

