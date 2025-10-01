Uomini e Donne, anticipazioni: Isabella perde la pazienza e volano schiaffi in studio

News VIP

Ieri, martedì 30 settembre 2025, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi con Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti . Ecco le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni che raccontano una registrazione ricca di tensioni e sorprese, sia per il trono over che per il trono classico.

Uomini e Donne, trono over: schiaffi in studio e nuove rotture

La puntata si apre con Mario Lenti al centro studio insieme a Isabella e Cinzia Paolini. Tuttavia, Isabella ha rivelato che da circa un mese sta frequentando un altro cavaliere, Christian. Proprio con quest’ultimo la dama ha avuto oggi un pesante scontro in studio: i due si sono attaccati duramente, accusandosi a vicenda di diverse questioni. La lite è degenerata al punto che Isabella ha dato “due sberle” a Christian. Non è chiaro se la scena verrà trasmessa, visto che in passato la redazione ha già scelto di tagliare momenti eccessivamente fumantini. Quel che è certo è che tra i due la conoscenza è ufficialmente terminata.

Anche oggi i riflettori si sono accesi su Gemma Galgani, che non riesce a trattenere le lacrime per Mario. L’ennesimo momento di fragilità che ha emozionato e diviso il pubblico.

Spazio poi a Federico Mastrostefano, che ha avuto un confronto con Agnese De Pasquale: la dama lo accusa di non aver chiarito subito che il suo interesse era rivolto più alla testa che all’aspetto fisico. Alla fine, Agnese ha confermato la volontà di interrompere la frequentazione.

Uomini e Donne, trono classico: ritorni e accuse

Per quanto riguarda il Trono Classico, la registrazione si è aperta con Cristiana Anania. Dopo quanto accaduto nell’ultima puntata, la tronista ha deciso di recarsi sotto casa di Federico per chiarire con lui. Dopo una discussione, il corteggiatore ha scelto di tornare in studio e oggi era regolarmente presente.

Cristiana ha portato in esterna anche Jakub Bakkour, ma durante la registrazione Ernesto non ha esitato ad attaccare quest’ultimo, accusandolo apertamente di essere nel programma soltanto per ottenere visibilità.

Di Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi, invece, oggi non si è fatto cenno.

