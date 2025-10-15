Uomini e Donne Anticipazioni: Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani tornano in studio

News VIP

Ecco le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne e i dettaglio sul ritorno in studio di Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani.

Nuovi dettagli delle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi, per le puntate presto in onda su Canale 5, ci rivelano che torneranno in studio Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani.

Uomini e Donne Anticipazioni: Giovanni e Francesca in studio

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle ultime registrazioni di Uomini e Donne che si sono tenute ieri, martedì 14 settembre 2025, e che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le Anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, infatti, ci rivelano che in studio torneranno Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano. La coppia ha deciso di lasciare insieme il programma lo scorso anno, dopo diversi tira e molla e anche un acceso confronto, culminato con il lancio di una scarpa ai danni del cavaliere.

Nel corso dell’estate, Francesca e Giovanni si sono mostrati sempre insieme innamoratissimi e sembra che la relazione stia procedendo a gonfie vele. Il cavaliere e la dama torneranno a Uomini e Donne, visibilmente emozionati, per raccontare come procede la loro bellissima storia d’amore e di come è cambiata la loro vita dopo l’addio al programma, soprattutto nel rapporto che si è creato tra Francesca e i figli di Giovanni. Mentre Jakub torna per Sara Gaudenzi che ha soffiato il corteggiatore alla collega Cristiana Anania, ci sarà anche un confronto tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano, durante il quale lei rivelerà che il cavaliere avrebbe voluto andare oltre.

Uomini e Donne, nuove registrazioni: Mario contro Sebastiano

Oltre allo scontro con Gemma Galgani, Mario Lenti si renderò protagonista di un’altra polemica durante le nuove puntate di Uomini e Donne. Le Anticipazioni, infatti, ci rivelano che Mario si scontrerà con Sebastiano per Magda. Il padre di Claudia Lenti ha frequentato a lungo Magda ma non ha accettato il fatto che lei vedesse anche Sebastiano, con il quale c’è stato un avvicinamento intimo. Con il pretesto della sfilata femminile, la prima di questa stagione, Mario critica l’abito indossato da Magda e Sebastiano interverrà per difenderla. Insomma, l’abito sarà la miccia che farà scoppiare l’ennesima discussione perché evidentemente Lenti non ha perdonato la dama per averlo scaricato senza troppe cerimonie.

