TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne Anticipazioni: Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani tornano in studio
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne Anticipazioni: Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani tornano in studio

Irene Sangermano

Ecco le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne e i dettaglio sul ritorno in studio di Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani.

Uomini e Donne Anticipazioni: Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani tornano in studio

Nuovi dettagli delle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi, per le puntate presto in onda su Canale 5, ci rivelano che torneranno in studio Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani.

Uomini e Donne Anticipazioni: Giovanni e Francesca in studio

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle ultime registrazioni di Uomini e Donne che si sono tenute ieri, martedì 14 settembre 2025, e che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le Anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, infatti, ci rivelano che in studio torneranno Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano. La coppia ha deciso di lasciare insieme il programma lo scorso anno, dopo diversi tira e molla e anche un acceso confronto, culminato con il lancio di una scarpa ai danni del cavaliere.

Nel corso dell’estate, Francesca e Giovanni si sono mostrati sempre insieme innamoratissimi e sembra che la relazione stia procedendo a gonfie vele. Il cavaliere e la dama torneranno a Uomini e Donne, visibilmente emozionati, per raccontare come procede la loro bellissima storia d’amore e di come è cambiata la loro vita dopo l’addio al programma, soprattutto nel rapporto che si è creato tra Francesca e i figli di Giovanni. Mentre Jakub torna per Sara Gaudenzi che ha soffiato il corteggiatore alla collega Cristiana Anania, ci sarà anche un confronto tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano, durante il quale lei rivelerà che il cavaliere avrebbe voluto andare oltre.

Uomini e Donne, nuove registrazioni: Mario contro Sebastiano

Oltre allo scontro con Gemma Galgani, Mario Lenti si renderò protagonista di un’altra polemica durante le nuove puntate di Uomini e Donne. Le Anticipazioni, infatti, ci rivelano che Mario si scontrerà con Sebastiano per Magda. Il padre di Claudia Lenti ha frequentato a lungo Magda ma non ha accettato il fatto che lei vedesse anche Sebastiano, con il quale c’è stato un avvicinamento intimo. Con il pretesto della sfilata femminile, la prima di questa stagione, Mario critica l’abito indossato da Magda e Sebastiano interverrà per difenderla. Insomma, l’abito sarà la miccia che farà scoppiare l’ennesima discussione perché evidentemente Lenti non ha perdonato la dama per averlo scaricato senza troppe cerimonie.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Magda femme fatale, Mario e Sebastiano se la litigano
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Magda femme fatale, Mario e Sebastiano se la litigano
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Ana scopre tutto e molla Philipp
anticipazioni TV Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Ana scopre tutto e molla Philipp
Vladimir Luxuria sconvolta: è morta Pamela Genini, ex concorrente de "L’Isola di Adamo ed Eva"
news VIP Vladimir Luxuria sconvolta: è morta Pamela Genini, ex concorrente de "L’Isola di Adamo ed Eva"
La Promessa Anticipazioni 16 ottobre 2025: Scoppia la rissa alla tenuta, Don Romulo deve intervenire
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 16 ottobre 2025: Scoppia la rissa alla tenuta, Don Romulo deve intervenire
La forza di una donna Anticipazioni 16 ottobre 2025: Bahar affronta Sirin e perde il controllo!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 16 ottobre 2025: Bahar affronta Sirin e perde il controllo!
Ballando con le stelle, Giorgia Cardinaletti pronta a partecipare al talent show? Parla lei
news VIP Ballando con le stelle, Giorgia Cardinaletti pronta a partecipare al talent show? Parla lei
La Promessa Anticipazioni dal 19 al 25 ottobre 2025: Padre Samuel ha deciso, vuole andare via
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni dal 19 al 25 ottobre 2025: Padre Samuel ha deciso, vuole andare via
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 16 ottobre 2025: Rosa in preda al terrore!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 16 ottobre 2025: Rosa in preda al terrore!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV