Uomini e Donne, anticipazioni: Gianmarco Steri incantato da una corteggiatrice

Ieri, lunedì 3 gennaio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Scopriamo le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

Il tronista Gianmarco Steri ha approfondito la conoscenza di due corteggiatrici attraverso esterne significative. La prima esterna è stata con Liane Arias, con la quale aveva già avuto precedenti incontri. Durante questa uscita, i due hanno condiviso momenti di leggerezza, scherzando e divertendosi insieme, consolidando così la loro complicità.

La seconda esterna ha visto protagonista Caterina, una nuova corteggiatrice che ha immediatamente catturato l'attenzione di Gianmarco. Il tronista ha dichiarato che Caterina rappresenta il suo ideale di donna dal punto di vista estetico e fisico. Durante l'incontro, i due si sono avvicinati ulteriormente, condividendo un ballo e diversi abbracci, segno di una crescente intesa tra loro. In studio, erano presenti le corteggiatrici attualmente in conoscenza con Gianmarco, senza nuove aggiunte. Quando il tronista ha espresso il suo apprezzamento per Caterina, definendola il suo prototipo di donna, Maria De Filippi ha ironicamente commentato: "Proprio come Martina!".

Per quanto riguarda il trono di Francesca Sorrentino, dopo l'uscita di Gianmarco nella precedente registrazione, quest'ultimo è tornato in puntata portando un fiore come gesto di scuse. Nonostante l'apprezzamento per il gesto, Francesca ha manifestato persistenti dubbi su di lui, sospettando che il suo comportamento sia finalizzato ad attirare consensi e visibilità. Ha inoltre sottolineato di essere a conoscenza del fatto che Gianmarco abbia fatto parte di un'agenzia, insinuando possibili secondi fini nella sua partecipazione al programma.Nel frattempo, Tina Cipollari ha continuato a criticare Gianluca, evidenziando le sue perplessità riguardo al suo comportamento.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

Per quanto il trono over per Gemma, è sceso un nuovo cavaliere di nome Salvo. Nonostante inizialmente non fosse particolarmente colpita da lui, ha deciso di concedergli una possibilità, scegliendo di approfondire la conoscenza.

Infine, si è verificato un acceso confronto tra Morena e Margherita. Morena ha cercato di attirare l'attenzione del cavaliere Giovanni, attualmente in conoscenza con Margherita, attraverso atteggiamenti provocatori. Questo ha scatenato una vivace discussione tra le due dame, evidenziando tensioni e rivalità all'interno del parterre femminile.

