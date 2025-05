Uomini e Donne, Anticipazioni: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in Costiera Amalfitana per l’ultima esterna

News VIP

Prima di fare la sua scelta nello studio di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha trascorso una giornata con le sue corteggiatrici. Ma dove ha portato Cristina Ferrara? La corteggiatrice ha organizzato un giro in barca sulla Costiera Amalfitana e poi i due sono andati insieme in una pizzeria di Salerno, dove vive. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, l’ultima esterna di Cristina e Gianmarco

Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta e ha lasciato Uomini e Donne insieme a Cristina Ferrara. Ma cosa è successo prima del momento più emozionate per il tronista romano? Le Anticipazioni e alcune segnalazioni giunte a Lorenzo Pugnaloni ci hanno rivelato che Gianmarco ha deciso di trascorrere una giornata intera insieme alle sue corteggiatrici, prima di fare la scelta. Con Cristina, infatti, il tronista ha trascorso una giornata in mare nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. I due si sono divertiti molto in barca insieme, poi hanno trascorso la serata in una pizzeria di Salerno dove dive la corteggiatrice.

Dopo questa giornata, Gianmarco ha scelto proprio Cristina ma a causa della barca ha messo fino all’ultimo momento dei dubbi nel pubblico. Vedendo l’esterna, infatti, tutti hanno pensato che il romano fosse molto distaccato nei confronti di Ferrara, e così tutti erano pronti alla scelta pensando sicuramente che sarebbe ricaduta su Nadia Di Diodato, con la quale c’è stata complicità fino all’ultimo secondo. In realtà, è stato Gianmarco stesso a svelare l’arcano ammettendo di essere stato distante da Cristina perché aveva un forte mal di mare. Il tronista ha spiegato a Nadia che per la sua rivale lui ha provato sin da subito una fortissima attrazione fisica, che poi è maturata anche in sentimento quando lei gli ha concesso di conoscerla meglio buttando giù le sue barriere.

Uomini e Donne, pubblico diviso per la scelta di Gianmarco

E mentre Nadia Di Diodato ha reagito male alla scelta di Gianmarco Steri, sperando di essere lei e non la rivale Cristina Ferrara fino all’ultimo momento, il pubblico di Uomini e Donne si è mostrato molto diviso sui social. Da una parte, infatti, i telespettatori hanno apprezzato Cristina con il trascorrere del tempo, iniziando a fidarsi di lei quando più volte è stata attaccata e più volte è rimasta al suo posto per dimostrare a Gianmarco il suo interesse.

Dunque, in molti sono felici per questa scelta che è senza dubbio di cuore e di pancia, ma c’è anche chi non è affatto soddisfatto. L’altra parte del pubblico, infatti, avrebbe preferito Nadia perché la vede più sincera e autentica, ma soprattutto più interessata a Gianmarco e meno alle telecamere. Secondo questa fetta di pubblico, infatti, la relazione tra Steri e Cristina durerà come un gatto in tangenziale ma sta al tempo dire chi ha ragione sulla questione.

