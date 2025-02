Uomini e Donne, anticipazioni: caos del trono over, volano sedie

News VIP

Ieri, martedì 4 gennaio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Scopriamo le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

Nella registrazione di ieri, Francesca Sorrentino ha concluso il suo percorso con la scelta di Gianluca

Per quanto riguarda il trono di Gianmarco Steri, il giovane romano ha eliminato ben cinque corteggiatrici. Il tronista ha poi deciso di dedicare un’esterna a Cristina, una nuova ragazza arrivata per conoscerlo. L’incontro tra i due è stato semplice, senza eccessi o dichiarazioni forti, ma con un’atmosfera piacevole e leggera. Gianmarco ha ammesso di provare interesse per Cristina e di aver vissuto un’esterna conoscitiva in cui entrambi hanno avuto modo di scambiarsi le prime impressioni. A coronare il momento, i due hanno anche ballato insieme in studio, segno di una sintonia che potrebbe evolversi nelle prossime puntate.

Per quanto riguarda Chiara, la sua esterna con Giovanni è stata a dir poco speciale. I due hanno trascorso del tempo insieme giocando a biliardo, un momento di complicità e leggerezza che ha reso l’incontro ancora più coinvolgente. Giovanni ha scherzato con Chiara, proponendole una piccola sfida: se avesse vinto, l’avrebbe portata a cena. Tra sorrisi e sguardi intensi, la tronista ha mostrato un grande trasporto nei confronti di Giovanni, guardandolo con occhi sognanti. Anche per Chiara sono arrivate le eliminazioni: quattro corteggiatori sono stati infatti eliminati.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

Il trono over è stato invece un vero e proprio teatro di scontri e tensioni. La registrazione si è aperta con Margherita e Giovanni. Dopo il caos scoppiato il giorno precedente tra lui e Morena, legato al famoso episodio del Mikado, Giovanni ha tentato di rimediare chiedendo scusa a Margherita e dichiarando di volere una seconda possibilità. Tuttavia, Margherita si è mostrata titubante e ha risposto di avere bisogno di tempo per riflettere.

Ma il vero caos è scoppiato con la vicenda che ha coinvolto Sabrina, Agnese, Fabrizio e Giuseppe. In studio, Sabrina ha accusato Giuseppe di voler negare quello che c’era stato tra loro. Lui, dal canto suo, ha lasciato intendere di essere più interessato ad Agnese, che però, nel frattempo, è uscita anche con Fabrizio, alimentando ulteriormente la confusione. La situazione è degenerata quando Giuseppe, parlando della sua frequentazione con Agnese, ha dato l’impressione di voler nascondere alcuni dettagli di ciò che si erano detti in privato. A quel punto, Agnese ha deciso di replicare con un gesto plateale, riproducendo in studio la stessa scena avvenuta tra loro al ristorante: si è alzata di scatto e ha sbattuto la sedia a terra, dichiarando con tono acceso: "Ho pagato io la mia parte!". Questo gesto ha scatenato il caos in studio. Agnese ha iniziato a inveire contro Giuseppe, riempiendolo di insulti e dicendogli di tutto. Gianni Sperti non è rimasto in silenzio e ha attaccato Giuseppe, dicendogli che avrebbe dovuto vergognarsi. Nonostante le scuse di Giuseppe, Agnese ha deciso di chiudere definitivamente con lui.

Sabrina, sopraffatta dall’emozione, ha pensato seriamente di abbandonare il programma dopo il duro confronto con Giuseppe. In lacrime, si è avvicinata a lui e gli ha rinfacciato una frase che l’aveva profondamente ferita: "Tu mi hai detto che se avessi avuto 15 anni in meno avresti voluto un figlio da me!". Agnese, intervenendo, ha aggiunto che i suoi figli meritano una madre serena e che l’accaduto era solo un altro tassello della sua "Raccolta dei malesseri".

In uno dei momenti più toccanti della puntata, è stato Raimondo, uno dei partecipanti più anziani del parterre, a rincuorare Sabrina con un caloroso abbraccio. Successivamente, Maria De Filippi ha chiesto a Diego se volesse ballare con Sabrina e lui ha accettato. Tuttavia, poco dopo, una nuova dama è scesa per lui, ma Diego ha preferito non tenerla.

Gemma è uscita con Salvo e in studio è stata mostrata la loro esterna, ma alla fine lui ha ammesso di non aver provato alcuna emozione particolare. Per questo motivo, ha deciso di lasciare il programma, dichiarando che non avrebbe avuto senso continuare senza un reale coinvolgimento.

In compenso, un’altra dama ha vissuto un momento molto emozionante. Morena ha iniziato una conoscenza con un nuovo cavaliere e sembra che tra loro le cose stiano andando a gonfie vele. Un momento particolarmente toccante è stato quando l’uomo ha raccontato di avere una forte passione per gli animali e di occuparsi di numerosi cani randagi, ospitandoli nella sua casa nonostante le difficoltà economiche. Ha confessato di non curarsi molto dell’abbigliamento e di vivere in un’abitazione modesta, proprio perché preferisce dedicare tutte le sue attenzioni ai suoi amici a quattro zampe. Tuttavia, per l’occasione, ha voluto fare un gesto speciale: prima della registrazione, è andato a comprarsi un vestito elegante per presentarsi al meglio davanti a Morena. Questo suo gesto ha colpito tutti in studio, che lo hanno applaudito calorosamente. Morena è sembrata profondamente colpita e sempre più interessata a conoscerlo.

