Uomini e Donne, Amal Kamal sotto attacco: ''La vita non gira attorno ad un uomo''

Criticata per aver trascorso una serata con le ex rivali Veronica Fedele e Mary Chiaro, Amal Kamal risponde a tono su Instagram. Ecco cosa è successo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Il trono di Michele Longobardi si è concluso con la clamorosa cacciata del tronista partenopeo dallo studio di Uomini e Donne, dopo le rivelazioni di Mary Chiaro e dell’ex corteggiatrice di Luca Daffrè, Alessandra. Qualche settimana dopo le corteggiatrici di Michele si incontrano per una serata insieme e i fan fanno accuse ad Amal Kamal, che replica così su Instagram.

Uomini e Donne, le ex corteggiatrici di Michele Longobardi sorprendono

Nonostante le buone intenzioni delle sue corteggiatrici, che sono rimaste stoicamente nello studio di Uomini e Donne nonostante i continui e repentini cambiamenti di idea, il trono di Michele Longobardi è stato un fiasco e la colpa è proprio del tronista partenopeo. Michele, infatti, è stato smascherato da Mary Chiaro che ha raccontato alla redazione per filo e per segno, con tanto di lettura delle chat private, di aver parlato con lui per lunghe settimane grazie ad un account falso su Instagram. La questione è stata inizialmente presa alla leggera, dal momento che Michele è stato perdonato per via della sua grande insicurezza, ma quando Alessandra, ex corteggiatore ai tempi di Luca Daffrè, ha chiamato la redazione del dating show di Canale 5 per raccontare il flirt avuto con Michele durante il suo trono, il castello di bugie è crollato miseramente.

Cacciato, tra le lacrime, dal programma di Maria De Filippi, Michele è tornato sui social per difendersi mentre le sue ex corteggiatrici hanno stupito tutti. Amal Kamal, Veronica Ferraro e Mary hanno svelato retroscena sul tronista per poi incontrarsi e trascorrere insieme una serata in discoteca. Un gesto che è stato percepito dal pubblico come una vendetta nei confronti di Longobardi e delle bugie che ha raccontato loro per lunghi mesi. Il pubblico si è mostrato molto curioso e ha chiesto ulteriori spiegazioni ad Amal, che ha assicurato di non aver mai provato una simpatia per Veronica ma di aver rivalutato la questione lontano dalle telecamere, ribadendo di non essere innamorata di Michele che a quanto pare l’ha raggiunta dopo la cacciata, cercando di persuaderla a ricucire i rapporti.

Uomini e Donne, Amal Kamal si difende dalle critiche

Amal Kamal sarebbe dovuta essere la scelta di Michele Longobardi, che si era presentato nello studio di Uomini e Donne per esprimere la sua preferenza per la bella corteggiatrice. Peccato che la segnalazione sul suo flirt parallelo al percorso nel programma abbia rovinato tutto. Quando Amal ha incontrato le ex rivali Mary e Veronica per trascorrere una serata insieme, il popolo del web non ha apprezzato il gesto e alla bella corteggiatrice sono arrivate domande cattivelle.

“La nostra vita non gira intorno ad un uomo, né ora né mai. Ci siamo tolte qualche sassolino dalla scarpe e ora ci stiamo godendo il tempo insieme […] Non siamo rancorose”.

Questa la precisazione fatta su Instagram da Amal a chi le ha chiesto se il tempo trascorso con Veronica e Mary non fosse una mare provocazione nei confronti di Michele. Infine, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha commentato il cambiamento di rapporto da nemiche ad amiche con le due ex colleghe ammettendo che nella vita, chi è intelligente è in grado di cambiare opinione accettando di avere un confronto e di ascoltare l’altro, e questo è quello che è accaduto dopo la fine del loro percorso nel programma di Maria De Filippi, lontano dalle telecamere.

