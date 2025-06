Uomini e Donne, Alessio Pilli Stelle possibile nuovo tronista?

News VIP

Si mormora che sarà Alessio Pilli Stella il nuovo tronista di Uomini e Donne, ecco le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi.

Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne, che torna a settembre al consueto orario con i protagonisti del trono over e i nuovi tronisti. Sembra che Maria De Filippi stia pensando di promuovere al trono Alessio Pilli Stella, uno dei cavalieri più chiacchierati del programma. Ecco le Anticipazioni.

Uomini e Donne, chi sarà il nuovo tronista?

La stagione televisiva di Uomini e Donne si è appena conclusa ma i fan del dating show di Maria De Filippi guardano già con interesse a settembre, quando saranno annunciati i nuovi tronisti del programma di Canale 5 e si scopriranno le grandi riconferme del trono over. Stando alle Anticipazioni tornano Arcangelo, Gemma Galgani e Sabrina Zago, tre grandi volti di Uomini e Donne che in questa edizione hanno tenuto banco al centro dello studio. Mistero, invece, sui tronisti in carica. Il pubblico vorrebbe tanto vedere di nuovo Nadia Di Diodato, la corteggiatrice di Gianmarco Steri che è stata il suo no nella scelta finale, e che ha conquistato un po’ tutti con il suo carattere e la sua forza.

Si allontana la prospettiva di trovare sul trono Francesca Tocca, come mormorato diverse settimane fa, dato che sembra che la ballerina professionista di Amici abbia un flirt con un noto rapper molto più giovane di lei. E mentre Giuseppe e Rosanna non ci saranno, innamorati più che mai durante le loro vacanze a San Cesareo con Cosimo Dadorante, con il quale hanno registrato un video diventato virale sui social, si apre l’ipotesi di trovare Alessio Pilli Stella sul trono a settembre. Ecco le Anticipazioni.

Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella sul trono?

Dopo l’esperimento fatto con Ida Platano, trapiantata sul trono mariano a seguito di lunghi anni nel trono over di Uomini e Donne, si mormora che Maria De Filippi sia in vena di nuovi esperimenti. Ma chi vorrà sul trono a settembre? Tra i papabili c’è senza dubbio Alessio Pilli Stella, uno dei cavalieri più discussi di sempre con i suoi amori durati come un gatto in tangenziale ma, soprattutto, le polemiche furiose delle quali si è reso protagonista nello studio del dating show di Canale 5.

Alessio è single, dopo aver chiuso con Annamaria proprio nell’ultima registrazione di questa edizione di Uomini e Donne, non provando per lei un trasporto tale da continuare la frequentazione anche lontano dalle telecamere. Il cavaliere ha provato anche a far desistere Francesca Cruciani dall’idea di impegnarsi con Giovanni Siciliano, non credendo alla buona fede del collega campano, ma la coppia invece resiste e sembra molto innamorata. Sarà Alessio il nuovo tronista? Il pubblico è molto diviso sulla questione, dato che il comportamento del cavaliere ha fatto storcere il naso in più occasioni.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.