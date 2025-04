Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella e Valentina avvistati insieme in discoteca!

News VIP

Nello studio di Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella ha iniziato a conoscere meglio Valentina e sembra che la love story stia per decollare. Ecco la segnalazione sulla coppia del trono over.

Dopo la fine della sua love story con Claudia Lenti, Alessio Pilli Stella è tornato nello studio di Uomini e Donne nuovamente alla ricerca dell’amore. Nel corso delle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere ha iniziato a conoscere Valentina e sembra che tra i due ci sia parecchio feeling. A confermarlo una segnalazione, ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Alessio pianta Luana per Valentina

Lo scorso anno, Alessio Pilli Stella ha lasciato Uomini e Donne insieme a Claudia Lenti, dopo una conoscenza travagliata e ricca di colpi di scena, ma lontano dalle telecamere la relazione si è consumata in pochissimi mesi. Così, il cavaliere dagli occhi azzurri è tornato nel parterre maschile del trono over alla ricerca del suo vero amore. Recentemente, Alessio aveva confermato a Luana l’intenzione di conoscerla in modo esclusivo, salvo poi ripensarci poche puntate dopo, ammettendo di non provare per lei il giusto trasporto emotivo. Inutile dire che Luana non l’ha presa bene, soprattutto dato che tra loro non c’erano problemi evidente e che pensava che la conoscenza stesse proseguendo nel migliore dei modi.

Alessio ha poi messo gli occhi su Valentina, nuova dama del parterre femminile, che ha accettato in seconda battuta il suo numero di telefono e ha iniziato a frequentarlo. Quando Valentina, tuttavia, ha ammesso di aver contattato Giovanni per poi confermare la sua intenzione di non procedere in questa conoscenza, Alessio si è mostrato molto risentito dal momento che non sapeva nulla di tutta questa storia. Il malumore sarà continuato anche dopo la puntata di Uomini e Donne? A fare chiarezza ci pensa una segnalazione sulla coppia.

Uomini e Donne, Alessio e Valentina avvinghiati in discoteca

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella ha confermato di trovarsi in perfetta sintonia con Valentina, con la quale ha intrapreso una nuova conoscenza dopo aver chiuso quella con Luana. Il cavaliere, tuttavia, è rimasto di stucco quando ha scoperto che Valentina ha scambiato qualche messaggio con Giovanni, chiacchierato cavaliere del trono over, e si è mostrato decisamente infastidito. Valentina, tuttavia, si è affrettata a spiegare di aver risposto in amicizia e di non avere alcuna intenzione di approfondire la conoscenza di Giovanni, al quale insomma ha rifilato un sonoro due di picche.

Ma questo episodio avrà compromesso la relazione? Stando alla segnalazione ricevuta da una fan di Isaechia, Valentina e Alessio continuano a conoscersi e tutto va a gonfie vele. La coppia del trono over, infatti, è stata avvistata in discoteca mentre si diverte e si cambia plateali effusioni. Sicuramente nelle prossime puntate del dating show di Canale 5 scopriremo cosa sta succedendo tra loro, e come reagirà Luana che sembra non aver ancora digerito la fine della conoscenza con Pilli Stella. Chissà che non sia Valentina la donna giusta per il cavaliere, e che la coppia non lasci lo studio insieme come nel caso di Barbara e Ruggero.

