Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella confessa: ''Sono stato tradito, quando l’ho scoperto…''

News VIP

Alessio Pilli Stella volto del trono over di Uomini e Donne commenta il suo rapporto con il tradimento, raccontando una aneddoto della sua vita personale.

Alessio Pilli Stella è uno dei cavalieri più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne. Facile alla polemica così come ai flirt di poche settimane, Alessio si è fatto notare anche in questa stagione televisiva del dating show di Maria De Filippi, e ora parla di un tema caldo dell’estate: il tradimento.

Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella: come vive il Tradimento

Dopo la fine della sua relazione con Claudia Lenti, durata qualche mese lontano dallo studio di Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella ha fatto ritorno nel dating show di Maria De Filippi e la sua presenza si è fatta notare. Alessio, oltre ad avere carisma e bella presenza, è un uomo facile alla polemica e non si risparmia mai durante le discussioni in studio, ma è finito al centro delle critiche anche per i suoi flirt passeggeri. Sul finire della stagione televisiva del programma di Canale 5, Alessio è tornato alla carica con Francesca Cruciani non vedendo di buon occhio il riavvicinamento della dama a Giovanni Siciliano.

Ad oggi, tuttavia, possiamo dire che il cavaliere ha preso una cantonata dato che i due volti del trono over sono più innamorati e uniti che mai, e il loro amore dura anche fuori dallo studio. Intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Pilli Stella ha parlato di un tema caldo dell’estate ovvero il tradimento. Il cavaliere ha raccontato che in giovane età ha scoperto di essere stato tradito dalla sua fidanzata e così, dopo averla lasciata, ha deciso di partire per lavorare nei villaggi turistici in Corsica. La ragazza in questione, tuttavia, ha tentato di riconquistarlo e lui inizialmente le ha dato il beneficio del dubbio, scegliendo tuttavia di non privarsi di ogni occasione che gli capitana sotto mano, tradendola ripetutamente e poi lasciandola a settembre. Questa è stata l’unica volta in cui Alessio ha ceduto al fascino del tradimento, che non ha confessato perché, secondo lui, sarebbe stata solo una ripicca di poco senso dato che la relazione stava per finire.

Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella ammette: “Sono bacchettone”

Il tema del tradimento può assumere diverse sfumature a seconda se lo si subisce o se si è la parte attiva nella questione. Moralmente, certo, possiamo dire sia sbagliato ma umanamente non possiamo non comprenderlo. Alessio Pilli Stella ha ammesso di non condannare il tradimento ma di legarlo ad un segno di debolezza o troppa arroganza. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, poi, ha svelato come si comporterebbe se scoprisse che un suo amico è un traditore.

“Sono bacchettone, mi dispiace! Come amico metterei la persona di fronte alle sue responsabilità. Se lo ha fatto vuol dire che ci sono delle problematiche nel suo rapporto e gli consiglierei di risolvere affinché non ricapiti”.

Alessio, che è stato indicato tra i possibili nuovi tronisti della nuova stagione del dating show di Canale 5, ha poi dichiarato che al contrario, ovvero sapendo che un suo amico è stato tradito, non glielo rivelerebbe ma lo farebbe ragionare sul suo rapporto. Chissà se nella prossima stagione del programma il cavaliere troverà finalmente l’amore, dato che questa ultima stagione è stata piuttosto deludente.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.