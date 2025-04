Uomini e Donne, Alessio Niccoli: ''Barbara De Santi? Insopportabile''

News VIP

Alessio Niccoli, protagonista del trono over di Uomini e Donne, si racconta e parla delle due conoscenze avute in studio con Barbara De Santi e Sabrina Zago.

Alessio Niccoli ha attirato l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne con il suo portamento elegante e l’accento toscano. Classe 1971, Alessio è alla ricerca dell’amore nello studio del dating show di Maria De Filippi, ma per il momento le conoscenze che ha avuto non sono andate per il meglio, soprattutto quella con Barbara De Santi che ricorda senza troppo entusiasmo. Ecco cosa ha raccontato il cavaliere al magazine ufficiale del programma di Canale 5.

Uomini e Donne, Alessio Niccoli tra lavoro e amore

Qualche settimana fa, Alessio Niccoli ha conquistato il centro dello studio di Uomini e Donne e il pubblico non ha potuto fare a meno di notarlo, per la sua innata eleganza e il simpatico accento toscano che lo contraddistingue. Nato nel 1971, Alessio racconta di aver vissuto due vite lavorative dopo essere nato e cresciuto in un paesino sulle colline fiorentine, divisa tra settore di moda e abbigliamento del quale si è occupato per vent’anni e poi ristorazione. A 54 anni, infatti, Alessio ha realizzato il suo sogno di aprire un ristorante ed è davvero molto soddisfatto. Dopo aver messo in chiaro di essere alla ricerca di una donna bella, essendo un esteta, che ami il contatto fisico e che dia un valore aggiunto alla sua vita, Niccoli ha raccontato di avere uno splendido rapporto con la sua ex moglie, che l’ha reso padre di un favoloso ragazzo.

Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne non nasconde di avere avuto parecchia fortuna con le donne nella sua vita, e di essersi iscritto al programma inizialmente come scherzo, non credendo di essere selezionato. Certo la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi non sta andando proprio per il verso giusto, ecco perché.

Uomini e Donne, Alessio parla di Barbara e Sabrina

Dopo aver fatto il suo ingresso come nuovo volto del parterre maschile del trono over, Alessio Niccoli ha raccontato di aver ricevuto diversi numeri di telefono e di esserne rimasto molto contento. Il cavaliere, che non ha intenzione di concedere tanto facilmente l’esclusiva ad una dama potendone conoscere più contemporaneamente, è uscito con Barbara De Santi ma la conoscenza è stata un disastro su tutta la linea. Ben diversa, invece, quella con Sabrina Zago anche se non ha portato ad un lieto fine. Ecco come ha commentato il cavaliere alla rivista ufficiale di Uomini e Donne:

“Non essendo abituato, a volte non riesco a esprimere davvero le mie sensazioni e a dire tutto ciò che vorrei. Ho un carattere molto estroverso, ma lì mi blocco: migliorerò sicuramente. Con Barbara poi è impossibile replicare. È stata la conoscenza più difficile e insopportabile […] Sabrina ha una sensibilità unica. Il percorso è difficile per lei, mi dispiace non sia riuscita a capire prima Giuseppe. Siamo usciti insieme ma non è scattato nulla”.

Insomma, parole di fuoco per Barbara, che si è raccontata a Verissimo insieme a Ruggero, ma del resto tutti coloro che seguono Uomini e Donne da tempo sanno che la dama non ha un carattere semplice con il quale avere a che fare. Alessio è alla ricerca dell’amore ma avverte: il suo sogno è stato realizzato sulle colline vicino Firenze quindi non ha intenzione di trasferirsi per amore, a meno per il momento.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.