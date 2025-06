Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza chiede a Roberta Di Padua di sposarlo (tramite i social)

News VIP

Fiori d'Arancio per l'ex coppia nata del dating show di Uomini e Donne? La proposta di Alessandro Vicinanza su Instagram.

Prosegue a gonfie vele la storia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, una delle coppie più amate nate nel trono over di Uomini e Donne. I due si stanno godendo una vacanza al mare e, tra relax e momenti romantici, è arrivata anche una quasi proposta di matrimonio. Ma non tutto è andato come ci si aspetterebbe da un momento così importante.

Uomini e Donne, la proposta (ironica?) di Alessandro Vicinanza a Roberta Di Padua

Durante un video pubblicato sul suo profilo social, Alessandro – parlando degli allestimenti floreali per i matrimoni, parte del suo lavoro – ha colto l’occasione per lanciare una proposta improvvisa alla sua compagna:

“Eccoci qui, ragazzi, è una settimana che non ci vediamo. L'ho trattenuta un pochino, ragazzi si sposano tutti per fortuna, è un’esperienza che va fatta.Mi vuoi sposare amore? Le cose spontanee sono le migliori, ti ho fatto una domanda, rispondi. Ragazzi, non mi vuole sposare. Hai evaso la domanda, io ti ho fatto una proposta, siamo qui da soli al mare sul lettino… Ragazzi, lei evade la domanda perché in effetti lei ha già dato e nel matrimonio non è che ci crede tanto.”

Una proposta sì, ma fatta tra una risata e l’altra, davanti a uno smartphone acceso. E proprio questo ha acceso un piccolo botta e risposta con Roberta, che non ha nascosto di aspettarsi qualcosa di più:

"Voglio la proposta fatta bene. Tra i tanti allestimenti meravigliosi che hai fatto, ce n'è uno che faresti al tuo matrimonio? Non ho evaso la domanda, tutto il tempo che ho aspettato merito di più. Lavoraci, puoi fare di meglio. Io ci credo eccome nel matrimonio.”

Poche ore dopo, Roberta ha ricondiviso la storia ironica del fidanzato scrivendo:

"Aspettando la proposta…”

L’episodio ha suscitato diverse reazioni tra i fan. Se da un lato molti hanno sorriso per la complicità della coppia, dall’altro in tanti hanno sottolineato come una proposta fatta in diretta social possa perdere quella magia e quella spontaneità che dovrebbe caratterizzare un momento così intimo. E se l’intento di Alessandro era forse quello di ironizzare, per Roberta – che ammette di crederci ancora – una vera proposta merita il suo momento, pensato e sentito davvero.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.