Uomini e Donne, Aldo Palmieri in lacrime spiega perché è finito il suo matrimonio: "Con Alessia non più andavamo d'accordo"

L'ex tronista di Uomini e Donne, ha confermato la fine della sua lunga storia d'amore con l'ex corteggiatrice Alessia Cammarota, madre dei suoi tre figli.

Quando Aldo Palmieri fece il suo ingresso come tronista a Uomini e Donne, molti telespettatori non avrebbero scommesso sul fatto che quel programma potesse dare vita a un grande amore – eppure la sua scelta finale, la corteggiatrice Alessia Cammarota, si è rivelata la compagna ideale per una storia fuori dal piccolo schermo.

Uomini e Donne, Aldo Palmieri: "Ora io sono il cattivo in una storia raccontata male"

È stato durante la stagione 2015-2016 del Trono Classico che Aldo, conquistato dalla spontaneità di Alessia, ha deciso di sceglierla tra le altre corteggiatrici. La dichiarazione in studio, sulle note di un romantico sottofondo musicale, è ancora ricordata come uno dei momenti più poetici del dating show: lei, emozionatissima, ha raccolto la proposta di Aldo, tra gli applausi del pubblico in studio.

La coppia si è spostata nel 2018 e ha avuto tre figli: Niccolò nato 2015, Leonardo nel 2017, e l'ultimo arrivato Mattia nato nel 2023. Di recente si è parlato insistentemente di una crisi per i due ex volti del dating show di Canale 5, e ieri, in lacrime, Aldo Palmieri ha rotto il silenzio e confermato la dolorosa separazione. Lex tronista di Uomini e Donne ha scelto Instagram per raccontare la sua versione dei fatti, spezzando il silenzio sulle voci che lo volevano nuovamente infedele e chiarendo lo stato del suo rapporto con Alessia Cammarota. Ecco cosa ha dichirato, come riportato da Isaechia:

"Io ed Alessia abbiamo vissuto anni fantastici, dove ci siamo dati tutto ed abbiamo fatto 3 creature fantastiche. Ci siamo dati tantissimo, tutto. Sono orgoglioso di quello che ho costruito insieme a lei. L’ultimo anno è stato difficile, fatto di continue liti e discussioni e la colpa non è di nessuno. Abbiamo fatto anche una terapia di coppia per cercare di recuperare il nostro rapporto. Ci abbiamo provato in tutti i modi. Come dice qualcuno ora io sono il cattivo in una storia raccontata male. La cosa bella che abbiamo fatto sono i nostri 3 meravigliosi bambini e non sapete quanto mi pesa non passare la Pasqua con loro. Molte volte il padre viene visto come quello che non vuole bene, che se ne frega, che fa del male. Io mi porto un’etichetta addosso da 8 anni. Molte persone, molti amici miei mi hanno chiamato per fermarmi dal fare questa diretta. Ma mettetevi nei miei panni, sono 8 anni che combatto contro questa etichetta per aver sbagliato una volta 8 anni fa"

"Ed oggi quando si sa che io ed Alessia ci siamo separati si va a pensare subito che io l’abbia tradita. Io so da dove viene questa storia, da una cena alla quale nè io nè Alessia eravamo presenti. Per questo dico che la popolarità ha ucciso il nostro rapporto. Noi già eravamo in crisi, questa cosa ci ha messo proprio una pietra tombale sopra. È stata detta una menzogna assurda, tempo fa, che io mi sia visto con una persona mentre Alessia era nella stessa discoteca, che io mi fossi chiuso un bagno con questa persona. Io ed Alessia abbiamo avuto un’accesa discussione davanti ad altre persone che hanno riportato tutto a dei gossippari del cavolo. Io non ho fatto nulla di male. Voglio tornare al discorso di ciò che abbiamo fatto per salvare la nostra famiglia, abbiamo fatto di tutto e la colpa non è nè mia nè di Alessia."

"Abbiamo cercato di salvare il salvabile, di non odiarci, si può essere una famiglia anche da separati. L’importante è amare i propri figli. Le cose cambiano col passare del tempo. Le discussioni se continuano vanno a rovinare quel che di buono si è costruito per 11 anni. Io ci ho voluto mettere la faccia, in diretta, senza fare taglia e cuci. La cosa che mi fa più male oggi… va beh non la dico, non ce la faccio. Il vero motivo è che io e Alessia non andavamo più d’accordo e ho deciso di andare io via di casa, e non sapete quanto mi è costata e quanto mi costa non dormire tutte le notti con u miei figli. Sto cercando solo di essere un buon padre, di salvaguardare, come dice la mia psicologa, la figura genitoriale. Ma con queste cose che escono fuori rischiate solo di rovinare un padre agli occhi dei suoi figli. Ci sto provando con tutto me stesso a fare del mio meglio, lavoro tutti i giorni per dare un futuro migliore ai miei figli, stiamo cercando io ed Alessia di non farci guerre per il bene dei nostri figli, di portare avanti quello che ci eravamo promessi. So che con questa cosa sembra che non voglia salvaguardare i miei figli, che possa essere visto in maniera negativa da loro. I miei figli vanno a scuola e se ci sono genitori che parlano davanti ai figli, i compagnetti possono riportare cose non vere ai miei figli. Volevo dire tante altre cose ma scusate, non ce la faccio".

Con questa lunga diretta, l’ex tronista ha voluto “metterci la faccia” e rimettere al centro la verità, chiedendo di far tacere i pettegolezzi e di lasciare spazio all’amore per i figli, unico vero collante della loro famiglia.

