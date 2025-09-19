Uomini e Donne, al via la nuova edizione lunedì 22 settembre: le anticipazioni

News VIP

Uomini e Donne festeggia i 30 anni: al via la nuova edizione con due giovani tronisti pronti a innamorarsi

Lunedì 22 settembre alle ore 14.45 su Canale 5 Maria De Filippi inaugura la 30ª edizione di Uomini e Donne, lo storico dating show pomeridiano che da tre decenni racconta, con sguardo sempre attuale, la ricerca dell’amore in tutte le sue forme.

Uomini e Donne, i nuovi tronisti: Flavio e Cristiana

Un appuntamento quotidiano – in onda dal lunedì al venerdì – che ha fatto la storia della televisione italiana, portando sul piccolo schermo storie di persone comuni, con il sogno di trovare l’anima gemella o, perché no, anche una bella amicizia speciale.

Prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, con la cura editoriale di Raffaella Mennoia e Lucia Chiorrini e la regia di Paolo Carcano, il programma è pronto a rinnovarsi ancora una volta, mantenendo però tutti gli ingredienti che lo hanno reso un cult del pomeriggio televisivo.

Per ora, sono due i volti che siederanno sul trono: Flavio, 24 anni, arriva da Figline Valdarno, in provincia di Firenze. È portiere professionista e lavora anche come modello. Vive con i genitori e il fratello più piccolo, al quale è legatissimo. Si definisce un ragazzo “buono e affidabile” e confessa di avere un sogno grande: diventare presto papà. Cristiana, 22 anni, palermitana doc, è speaker in una radio locale e nutre una forte passione per il canto. Cresciuta dai nonni dopo la separazione dei genitori, ha con loro un rapporto speciale e simbiotico. Sul trono spera di scoprire davvero cosa significa innamorarsi.

Imprescindibili come sempre gli opinionisti che animano le dinamiche dello studio: Tina Cipollari, con la sua ironia tagliente, Gianni Sperti, con il suo sguardo attento alle dinamiche sentimentali, e Tinì Cansino, ormai presenza affezionata.

Con nuovi protagonisti, vecchie conoscenze e le immancabili discussioni in studio, Uomini e Donne è pronto a scrivere un altro capitolo della sua lunga storia, regalando al pubblico emozioni, colpi di scena e – chissà – nuovi amori.

