Uomini e Donne, Agnese De Pasquale travolta dalle critiche per il bacio con Giovanni Siciliano

Agnese De Pasquale protagonista di un colpo di scena a Uomini e Donne. La dama è travolta dalle critiche per essere uscita con Giovanni Siciliano e averlo baciato.

Agnese De Pasquale ha servito al pubblico di Uomini e Donne un colpo di scena davvero inaspettato. La dama del trono over, infatti, ha deciso di uscire con Giovanni Siciliano e tra loro ci sono stati anche baci passionali. La reazione del pubblico del dating show di Maria De Filippi non si fanno attendere, ecco cosa hanno scritto i fan del programma sui social.

Uomini e Donne, Agnese esce con Giovanni e scatta il bacio

Tra le nuove protagoniste del trono over di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale ha senza dubbio colpito i fan del dating show di Maria De Filippi. La dama si è ritrovata coinvolta in una polemica tra Sabrina Zago e Giuseppe, quando il cavaliere ha ammesso di provare per lei un sincero interesse e una forte attrazione, accusandola in seguito di avergli fatto intendere che questo interesse fosse reciproco. Agnese ha sempre negato, dichiarando di non essere minimamente attratta da Giuseppe e ha poi preso le parti di Sabrina, chiedendo alla dama di distaccarsi da questo rapporto tossico. Il comportamento della dama è stato impeccabile, almeno fino a quando nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, Agnese ha rivelato di essere uscita con Giovanni Siciliano.

Il cavaliere le aveva lasciato il numero nonostante la frequentazione con Francesca, con la quale sembrava andare tutto per il meglio, salvo poi dichiararsi non interessato quando Agnese lo ha attaccato in puntata. Qualcosa, tuttavia, è cambiato e tra i due è scatto anche un bacio. La notizia ha fatto scalpore, Francesca si è infuriata e ha accusato Giovanni di averla deliberatamente presa in giro pur sapendo che in lei stava nascendo un forte sentimento. De Pasquale ha difeso Giovanni e la loro conoscenza ma il pubblico di Uomini e Donne non ha gradito e si è riversato sulla pagina Instagram ufficiale del programma di Canale 5, per polemizzare sull’accaduto.

Uomini e Donne, Agnese nel mirino dei fan del programma

Dopo aver confidato in studio di essere uscita con Giovanni Siciliano e averlo baciato, Agnese De Pasquale è finita nel mirino dei fan di Uomini e Donne. La dama si è eretta a monito di morale per lunghe puntate, cercando sempre di fare la cosa giusta al momento giusto, trovando la giusta parola per arricchire il lessico di un programma che senza dubbio non è culturale, e indossando talvolta i panni della mestrina. Il pubblico, tuttavia, non ha gradito la sua scelta dal momento che Siciliano sta conoscendo Francesca e lei è molto presa, ma soprattutto è un uomo che dovrebbe essere lontano dai suoi standard, o almeno da quelli che ci ha sempre fatto credere di avere.

Così, sulla pagina Instagram ufficiale del dating show di Maria De Filippi, sono fioccate critiche per Agnese. “Se Agnese continua ad uscire con uno che tratta così una donna, è molto meno intelligente di quanto sembra”, scrive un utente dopo aver osservato il confronto tra il cavaliere e Francesca. “Mi stupisce che l' erudita Agnese, la donna decisa, che sa quello che vuole, esca con uno come Giovanni. O questa donna predica bene e razzola male, o non sa nemmeno lei cosa cerca”, questa un’altra critica feroce alla dama. Come andrà a finire tra Agnese e Giovanni? Al momento sembra che la conoscenza proceda bene ma il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.

