Uomini e Donne, Agnese De Pasquale sotto accusa per un Video: la replica social

Agnese De Pasquale, protagonista molto discussa di Uomini e Donne, replica alle accuse per un particolare video social.

Agnese De Pasquale è una delle protagoniste più chiacchierate di Uomini e Donne e sui social è seguita da tanti fan. Proprio loro, tuttavia, hanno fatto notare un video particolare che ha pubblicato la dama e che è stato preso di mira. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Agnese De Pasquale sotto accusa

Agnese De Pasquale è una delle protagoniste più chiacchierate di Uomini e Donne. La dama del trono over ha provato a conoscere varie persone all’interno del programma di Maria De Filippi, proponendosi inizialmente anche come corteggiatrice di Gianmarco Steri dopo aver scoperto che al romano era stato proposto il trono. Purtroppo Agnese non ha trovato l’amore ma quasi sicuramente tornerà nello studio del dating show di Canale 5 a settembre, pronta a rimettersi in gioco ma anche a creare polemica con le sue taglienti osservazioni.

Mentre alcuni volti di Uomini e Donne si presentano al ritornante di Luca Salatino, Agnese è sempre più attiva su Instagram dove conta circa 29mila followers. Qui, la dama di Uomini e Donne ha pubblicato un video con la figlia e il suo ex compagno. Il popolo del web non ha perso l’occasione per fare l’ennesima figuraccia parlando di argomenti delicati, e ha accusato Agnese di provare ancora qualcosa per il padre della sua bambina. Lei, tuttavia, non è rimasta in silenzio e ha spiegato la situazione, mettendo abilmente tutti a tacere. Ecco cosa ha scritto.

Uomini e Donne, Agnese si difende

Giudicare il rapporto tra due ex compagni non è semplice e, soprattutto, non è necessario dato che ogni famiglia gestisce per conto proprio gli strascichi di una separazione. Agnese De Pasquale è finita nel mirino degli haters proprio per questo motivo, dopo che ha pubblicato un video in compagnia dell’adorata figlia e del suo ex compagno. La dama di Uomini e Donne, infatti, è stata accusata di provare ancora qualcosa per il suo ex e di essere ancora legata a lui e alcuni haters hanno addirittura fatto supposizioni legate al fatto che, proprio per questo motivo, questo anno Agnese non abbia trovato l’amore nello studio del dating show di Canale 5.

“Io e il papà dei bambini non siamo più assieme da tantissimi anni. Cosa vedi in questo video? Io vedo una mamma e un papà che continuano a fare i genitori separati ma alle volte anche assieme perché lo chiedono i bimbi stessi e hanno diritto ad una famiglia”.

Questa la risposta perfetta di Agnese ai leoni da tastiera. La dama del trono over non si lascia mettere i piedi in testa, soprattutto su una questione così personale. Comunque, in generale, il loro rapporto è ammirevole e chi non comprende la questione farebbe meglio a tacere una volta per tutte.

