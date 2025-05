Uomini e Donne, Agnese De Pasquale criticata sui social dopo lo scontro con Enrico!

News VIP

Piovono critiche amarissime per Agnese De Pasquale dopo il suo scontro con Enrico a Uomini e Donne. Ecco perché.

Agnese De Pasquale è rimasta scottata da Enrico, con il quale si è concessa una notte di intimità, scoprendo poi che il cavaliere era uscito anche con Marilù baciandola. Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Agnese è tornata all’attacco con Enrico, ma al pubblico non è piaciuto il modo di fare della dama che è stata a dir poco criticata sul web. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Agnese contro Enrico

Tra le protagoniste del trono over di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale è senza dubbio una personalità che divide molto l’opinione del pubblico del dating show di Maria De Filippi. L’iniziale coerenza della dama, infatti, si è dissolta al sole in varie occasioni e molti hanno iniziato ad accusarla di voler semplicemente essere al centro dell’attenzione come tutti là dentro. Nelle ultime puntate del programma andate in onda su Canale 5, Agnese si è mostrata delusa, furiosa, al limite del pianto parlando della sua avventura con Enrico. La dama ha provato sin da subito un grande interesse per lui, tanto da spingersi oltre dopo pochissimi appuntamenti e avere un’intimità insieme. Enrico ha ammesso di essere in contatto anche con Marilù ma ha nascosto ad Agnese di averla vista la sera dopo il loro appuntamento concluso in modo hot, e di averla anche baciata. Dopo aver saputo tutto, Agnese è completamente esplosa, accusando il cavaliere di averle mentito e di averla presa in giro, dato che lei ha chiesto espressamente se ci fosse l’intenzione da parte sua di andare oltre anche con la rivale.

Enrico non si salva, Agnese torna alla carica e lo fa nero, ma c’è un particolare che ha infastidito non poco i fan di Uomini e Donne. Nel corso del secondo confronto tra i tre protagonisti del trono over, infatti, Agnese ha iniziato a puntare il dito anche contro Marilù, sebbene lei avesse ammesso di saperne tanto quanto lei, ovvero poco più di nulla, non sapendo neppure che Enrico e lei erano andati ben oltre il bacio. E proprio questa reazione ha scatenato il popolo del web, che si è riversato sulla pagina Instagram ufficiale di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, aspre critiche ad Agnese

Quando Agnese De Pasquale ha iniziato a prendersela con Marilù per aver continuato a frequentare Enrico dopo aver scoperto tutto quello che era successo con lei, ci sono state reazioni discordanti tra studio e pubblico da casa. Maria De Filippi, va sottolineato, ha immediatamente preso la parola per difendere Marilù e far notare che, se Agnese era presa al punto di andare oltre, è anche normale che la sua rivale non dia peso a questa cosa se il suo interesse per Enrico non è così forte. Gianni Sperti, invece, ha difeso immediatamente Agnese cercando nel marcio nell’altra dama, che si è prodigata in spiegazioni mantenendo una calma invidiabile.

Sul web, invece, sono fioccati tantissimi commenti negativi per l’atteggiamento di Agnese. “Agnese quando si intromette in una coppia dice sempre di prendersela con l’uomo difendendo le donne, quando invece c’è un’altra donna nella sua storia se la prende con le donne. Bella coerenza”, scrive un’utente su Instagram, poi: “Agnese ha un ego così grande che non accetta il fatto che un uomo possa preferire un’ altra a lei! Inoltre pensa di essere figa e simpatica con queste sceneggiata invece e’ solo estremamente imbarazzante e fuori luogo. Provo pena per lei”, aggiunge un altro utente. Insomma, in generale, pur riconoscendo l’evidente poca correttezza di Enrico, che ha provato ad uscirne senza successo visto il suo comportamento scorretto, il pubblico non ha premiato la presa di posizione di Agnese contro Marilù.

