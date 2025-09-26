Uomini e Donne, acceso confronto tra Gloria e Guido: ''Pezzo di me**a, devi andare da uno bravo''

News VIP

Guido Ricci e Gloria Nicoletti si confrontano nello studio di Uomini e Donne e volano paroloni. Ecco perché si sono lasciati.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Gloria Nicoletti e Guido Ricci si sono incontrati in studio dopo la loro burrascosa rottura. Ecco cosa si sono detti durante un confronto a dir poco acceso.

Uomini e Donne, confronto tra Gloria e Guido

Quando Gloria Nicoletti ha insistito affinché Guido Ricci prendesse una decisione definitiva e uscisse con lei dallo studio di Uomini e Donne, dopo essersi confessato innamorato perdutamente, il pubblico del dating show di Maria De Filippi aveva capito che questa love story non sarebbe durata. E infatti, dopo un iniziale tira e molla, Gloria e Guido si sono lasciati durante l’estate, più precisamente dopo il compleanno della verace dama romana, ma al momento non erano ancora stati rivelati i dettagli della rottura. Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, mentre Gemma e Pasquale prendono in giro Tina,

Gloria e Guido si sono ritrovati al centro dello studio per spiegare cosa fosse successo tra loro. La dama ha raccontato che, improvvisamente, Guido ha iniziato a prendersela con lei dopo aver visito la puntata nella quale lei ballava, semplicemente per cortesia e amicizia, con Francesco iniziando a sparare a zero sul cavaliere ma anche su di lei. Nicoletti cercava di spiegare le dinamiche sempre interrotta da Ricci, del quale si sono lamentati anche gli opinionisti che non hanno mai creduto ai suoi sentimenti per la dama bensì lo hanno sempre considerato un bel furbo. Comunque, la situazione tesa di protrae fino alla sera del compleanno di Gloria che, come raccontato nel dettagli dalla dama, lui ha rovinato con i suoi modi. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Gloria polverizza Guido

Mentre Guido Ricci ha continuato a difendersi, per poi ammettere anche di provare ancora qualcosa per Gloria Nicoletti, la dama del trono over di Uomini e Donne ha voluto raccontare nel dettaglio cosa è successo durante la cena per il suo compleanno. Gloria racconta che, durante la cena, lei esprime un parare differente da quello di Guido e lui perde la calma facendo una sceneggiata e dicendo che lei doveva lasciarlo.

“Arrivato a mezzanotte aspettiamo lo scadere del mio compleanno, chiedo se posso portare un pezzo di torta a mia figlia, e lui si alza, ferma i camerieri – sei un pezzo di me**a! – rimango calma anche se scioccata, poi si riprende la torta, me la ridà, mi chiede quale candelina volessi, spengo il tutto e gli chiedo se avesse finito di prendermi per il cu*o. Te non stai bene, anche se non sono una psicologa. Devi andare da uno bravo. Mi hai umiliata”.

Ha sbottato Gloria evidentemente molto ferita dal comportamento di Guido. Dopo questo episodio i due si sono lasciati definitivamente. Nonostante pochi minuti prima avesse detto di provare ancora qualcosa per lei, alla fine Ricci chiede di poter rimanere nel parterre del trono over per conoscere nuove dame, accompagnato dal commento sibillino di Tina Cipollari che fa notare a Gloria che non si è persa proprio nulla di speciale.

