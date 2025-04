Tommaso Zorzi ha un nuovo amore, le Foto non lasciano dubbi

News VIP

Tommaso Zorzi ha ritrovato l'amore? Le foto parlano chiaro, ecco chi è il nuovo compagno dell'influencer e presentatore.

Nuovo amore per Tommaso Zorzi. L’influencer e presentatore, ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha voltato pagina dopo la fine della relazione con il ballerino Tommaso Stanzani, ecco chi è il suo nuovo compagno.

Tommaso Zorzi non è single come sembra

Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, durante l’edizione della pandemia che ad oggi è ancora la più seguita di sempre, Tommaso Zorzi ha conosciuto uno straordinario successo. L’influencer, infatti, ha iniziato a lavorare in Mediaset per poi approdare su Real Time firmando un contratto con Warner Bros. Discovery, finendo al timone di diversi programmi televisivi. Attualmente tra i giudici di Cortesie per gli Ospiti, Tommaso ha commentato la permanenza di Stefania Orlando al Gf, trovando il trattamento ricevuto dall’amica totalmente ingiusto e inaccettabile. Nel frattempo, Zorzi cresce anche su Instagram dove ad oggi conta 2 milioni di followers, ai quali ha annunciato con emozione la pubblicazione del suo libro “Divina!”, edito Mondadori, in uscita il 6 maggio 2025.

Insomma, il successo di Tommaso non smette di stupire e sicuramente è meritato, ma a far parlare negli ultimi giorni è la sua vita privata. Dopo la fine della sua relazione con Tommaso Stanzani, ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi, Zorzi si è professato single ma sarà davvero così? Ecco i dettagli.

Tommaso Zorzi innamorato, chi è il nuovo compagno

In una recente chiacchierata con Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi è tornato a parlare della sua vita privata. L’influencer e presentatore è stato sentimentalmente legato per diverso tempo a Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici, noto talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, e non è stata una rottura facile e serena per loro. Parlando con il presentatore del Grande Fratello, Tommaso ha raccontato di rispondere spesso e volentieri ai suoi fan su Instagram, nella speranza di trovare il suo nuovo amore e sembra che, questa volta, le sue preghiere siano state accolte. A farlo sapere è Chi che pubblica le foto di Zorzi insieme al suo nuovo compagno.

“A Milano uscita a tre per Tommy, Gilda e… il suo nuovo amore! Ecco le foto con il suo nuovo fidanzato. Dopo la storia con Stanzani, durata un anno e qualche mese, non ha avuto più nessun fidanzamento lungo ufficializzato. Dopo tante “crush” però adesso sembra aver trovato il suo equilibrio con un nuovo compagno“.

Ma chi è il nuovo compagno di Tommaso? Il settimanale di Signorini fa sapere chi si tratta di Andrea Consalvo, designer di Miu Miu. Dalle foto si percepisce che i due sono molto legati e felici, e chissà se nelle prossime settimane faranno anche coming out come coppia ufficiale proprio sui social.