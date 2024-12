This is me: ecco chi sono i talenti che potrebbero partecipare alla seconda edizione dello show

News VIP

This is me verso la seconda edizione. Ecco gli ex allievi di Amici che non sono stati richiamati durante le prime tre fortunate puntate dello show evento condotto da Silvia Toffanin: da Marco Carta ad Angelina Mango fino a Stefano De Martino.

La prima edizione di This Is Me è stata un vero e proprio successo. Lo show è piaciuto talmente tanto che ora tutti chiedono il bis, considerando anche quanto poco sia durato e che mancano all'appello ancora tanti ex talenti che hanno fatto la storia di Amici: da Mattia Briga ad Angelina Mango fino a Stefano De Martino.

This is me verso la seconda edizione

This is me verso una seconda stagione? A far luce sulla situazione ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi che, durante l'ultima conferenza stampa, ha parlato del successo e del destino di vari programmi Mediaset. Tra i temi affrontati, spazio anche per lo show evento condotto da Silvia Toffanin che celebra i talenti nati nella famosa scuola di Amici di Maria De Filippi:

Dissi a Maria De Filippi che dovevamo fare qualcosa per celebrare Amici, che è un fenomeno che va al di là del successo televisivo. È un pezzo della storia della musica contemporanea. Abbiamo poi girato la proposta a Silvia, che è rimasta spiazzata. La curva degli ascolti era impressionante e la composizione di ascolto pazzesca. Ha preso tutte le fasce d’età. Una seconda edizione? Non ne abbiamo ancora parlato con Maria e Silvia. Io spero proprio di sì.

Nel corso degli anni, Amici ha sfornato numerosi artisti, che però non sono stati tutti richiamati durante le prime tre fortunate puntate di This is me. In un’eventuale seconda edizione, ecco i talenti che potrebbero essere celebrati nella nuova e attesissima edizione dello show: Dennis Fantina, il primo vincitore quando il programma si chiamava ancora “Saranno Famosi”, Giulia Ottonello, il ballerino Leon Cino, Antonino Spadaccino, Marco Carta e Valerio Scanu, Deborah Iurato (che ha partecipato a “Tale e Quale Show).

E ancora: Virginio Simonelli, Sergio Sylvestre, Mattia Briga, Angelina Mango e Stefano De Martino, ballerino dell’edizione vinta da Emma Marrone e ora condutture Rai, Luigi Strangis, Alex Wyse (in gara a Sanremo Giovani), Sangiovanni, Federica Carta, Karima, Aka7even e Andrea Dianetti.

La classe di Amici 24

Per quanto riguarda invece la 24esima edizione di Amici, sta andando alla grande. L'ultima puntata del pomeridiano, andata in onda domenica 15 dicembre 2024 su Canale 5, ha segnato una share del 24.25% pari a 3 milioni 015 mila telespettatori. Il talent show condotto da Maria De Filippi sale su tutti i target: 15-64 anni 26.91% di share; 15-19 anni share del 36.93% e 15-34 anni share del 33.11% e si conferma leader assoluto della domenica pomeriggio.

16 sono gli allievi del popolare talent show ancora in gara: Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Teodora e Dandy per la categoria ballo; Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Nicolò, Antonia, Jacopo Sol e Mollenback per la categoria canto. L'appuntamento con i ragazzi della scuola più famosa e amata d'Italia è per la prossima domenica 22 dicembre alle 14 su Canale 5. Non mancate!