Temptation Island, Rosario nuovo tronista? Il pubblico fa un appello a Maria De Filippi

News VIP

Rosario Guglielmi ha attirato l'attenzione del pubblico di Temptation Island che ora fa un appello a Maria De Filippi: tutti lo vogliono come nuovo tronsita.

Il percorso di Rosario Guglielmi a Temptation Island è piaciuto particolarmente al pubblico del reality condotto da Filippo Bisciglia. Dopo aver rotto ufficialmente con Lucia Ilardo, l’affascinante ragazzo è stato indicato dal pubblico come nuovo tronista di Uomini e Donne. Tutti lo vorrebbero in studio e lanciano un appello.

Temptation Island, Rosario a Uomini e Donne?

Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo hanno deciso di prendere parte a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore, dal momento che a causa della loro relazione a distanza e della decisione di lui di non convivere, lei era in procinto di arrendersi e chiudere il rapporto. Dopo un emozionante viaggio nel reality show condotto da Filippo Bisciglia, la coppia ha deciso di uscire insieme dal programma ma un mese dopo qualcosa è cambiato. Lucia ha raccontato di aver ritrovato un Rosario molto più geloso e di aver messo in pausa l’idea della convivenza.

Poi, poco dopo, Bisciglia ha comunicato a Rosario di aver ricevuto una chiamata dal tentatore Andrea che confessava di aver visto Lucia lontano dalle telecamere. La coppia si è così lasciata e Guglielmi ha confermato la sua decisione mentre Lucia è stata vista con altri tentatori di Temptation Island. Il pubblico di Canale 5, tuttavia, si è molto affezionato a Guglielmi e così sul web sono apparse delle richieste, una specie di appello diretto a Maria De Filippi per vederlo nuovamente in uno dei suoi programmi più famosi. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Rosario nuovo tronista?

Mentre la nuova edizione di Temptation Island si conclude con un grande applauso generale e tanta soddisfazione per l’incredibile risposta del pubblico che ha regalato al programma picchi di share mai visti prima, si inizia a parlare della nuova stagione di Uomini e Donne. Si mormora che Denise sarà nel parterre del trono over dopo essere stata scaricata da Marco, mentre sembra ormai certo che ritroveremo Flavio come tronista dopo che il pubblico di Temptation Island è totalmente impazzito per l’affascinante tentatore.

Ma c’è anche un appello che serpeggia negli ultimi giorni sul web, un appello diretto a Maria De Filippi da parte di chi vorrebbe sul trono anche Rosario Guglielmi. La sua love story con Lucia Ilardo si è conclusa brutalmente quando ha scoperto che lei vedeva in segreto Andrea, il tentatore al quale si era avvicinata durante la sua permanenza nel villaggio calabrese, e così lui è di nuovo single. La presentatrice coglierà la palla al balzo per piazzare anche Rosario sul trono? Certamente sarebbero molte le ragazze pronte a corteggiarlo, dunque l’idea a livello televisivo non è affatto da scartare.

Scopri le ultime news su Temptation Island.