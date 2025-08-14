TGCom24
News VIP

Temptation Island, Marco Raffaelli e Valerio Ciaffaroni sotto accusa: arriva la replica dell'ex di Denise Rossi

Eleonora Gasparini

Marco Raffaelli e Valerio Ciaffaroni al centro delle polemiche dopo Temptation Island. L'ex fidanzato di Denise Rossi interviene per difendersi dalle accuse e chiarire una volta per tutte la sua posizione: "Non mi sono mai permesso".

Marco Raffaelli e Valerio Ciaffaroni sono stati tra i protagonisti della 13esima edizione di Temptation Island. A distanza di alcune settimane dalla fine del programma, i due romani sono finiti al centro delle polemiche e accuse per il comportamento assunto nei confronti del pubblico.

Marco e Valerio sotto accusa dopo Temptation Island

La 13esima edizione di Temptation Island è stata la più vista di sempre. Giovedì 31 luglio 2025 è andata in onda l'ultima puntata, che ha tenuto incollati davanti alla televisione ben 4 milioni 700mila telespettatori, in cui è stato svelato il destino delle sette coppie: Sarah e Valerio, Denise e Marco, Maria Concetta e Angelo, Rosario e Lucia hanno deciso di prendere strade separate, mentre Antonio e Valentina, Sonia B. e Simone, Alessio e Sonia M. hanno deciso di rimanere insieme.

Due dei protagonisti di quest'anno, però, sono finiti al centro di una vera e propria bufera mediatica. Stiamo parlando di Marco Raffaelli e Valerio Ciaffaroni, che sono stati duramente criticati per il loro comportamento. Secondo alcune testimonianze riportate da Lorenzo Pugnaloni, i due sarebbero stati avvistati in locali come Praja e Vega Club, dove avrebbero rifiutato foto e contatti con il pubblico. Segnalazioni che hanno subito fatto il giro del web, alimentando il malcontento di una parte dei fan.

La replica di Marco

Marco Raffaelli e Valerio Ciaffaroni sotto accusa. I due ex protagonisti della 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia sono stati accusati di aver rifiutato foto e saluti con i loro fan. Se Valerio ha preferito rimanere in silenzio e non alimentare le polemiche, Marco ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione, tramite un messaggio inviato a CasaLollo.

L'ex compagno di Denise Rossi ha definito “inesatta” la ricostruzione di chi lo accusa di essersi comportato male con il pubblico, sottolineando come non abbia mai negato a nessuno un saluto o una foto:

Non mi sono mai, e sottolineo mai, permesso di dire di no a una foto richiesta da chiunque abbia dedicato un solo momento del proprio tempo per considerarmi. Sono e sarò sempre una persona umile, che apprezza profondamente l’affetto che riceve. Veder felici le persone grazie a un mio gesto è per me una gioia profonda [...] La mia porta e il mio cuore sono sempre aperti.

