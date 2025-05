Temptation Island, Jenny Guardiano non le manda a dire: accuse gravissime all'ex Tony Renda

News VIP

Jenny Guardiano replica alle ultime affermazioni di Tony Renda sui social. Parole di fuoco da parte dell'ex protagonista di Temptation Island.

Nonostante la loro relazione sia finita ormai da qualche mese, Tony Renda e Jenny Guardiano continuano a tenere alta l’attenzione dei fan di Temptation Island. Quando il deejay siciliano ha fatto una diretta live social per rivelare alcune cose sul suo conto, Jenny ha perso le staffe e ha replicato nello stesso modo facendo dichiarazioni sconvolgenti. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Jenny si difende dalle accuse di Tony

Il percorso di Jenny Guardiano e Tony Renda a Temptation Island ha appassionato i telespettatori del reality show di Canale 5. Dopo essere usciti insieme dal programma, nonostante le confessioni spiazzanti di Tony e il suo comportamento poco leale nei confronti della fidanzata, la coppia si è detta addio tra un mare di polemiche, a ridosso di una perdita molto importante per Jenny, in lutto per la morte del padre. Nel frattempo, Jenny si è reinventata e ha deciso di lanciarsi nella carriera di deejay, ritrovando la propria serenità, lanciando frecciatine al suo ex di tanto in tanto. Nelle ultime ore, tuttavia, la situazione è precipitata quando Tony ha fatto pesanti dichiarazioni sulla ex fidanzata durante una diretta live.

Tony ha svelato che il motivo della sua rottura con Jenny è dovuto ad una sua mancanza rispetto ad una importante promessa, che ha dovuto fare per proteggere la sua persona. Secondo Tony, Jenny si starebbe divertendo a distruggere pubblicamente la sua immagine per emergere, e ha poi criticato la scelta di diventare anche lei deejay asserendo che per anni ha detto di non voler far parte di questo mondo. Dopo la diretta social live di Renda, Guardiano è totalmente esplosa e ha deciso di replicare, difendendosi dalle accuse, anche lei in una diretta su Tik Tok. Le rivelazioni dell’ex protagonista di Temptation Island sono sconvolgenti, ecco cosa ha detto pubblicamente.

Temptation Island, Jenny Guardiano rivela tutta la verità su Tony Renda

Dopo aver visto la diretta live social del suo ex fidanzato Tony Renda, durante la quale l’ex protagonista di Temptation Island è tornato a parlare del loro rapporto e della loro rottura, Jenny Guardiano è esplosa e ha deciso di ripagarlo con la stessa moneta. Jenny, infatti, si è lanciata in una diretta Tik Tok nella quale si mostra molto agitata e furiosa, spiegando che Tony l’ha trattata malissimo negli ultimi mesi della loro relazione, mentre il padre era in una clinica per malati terminali a Roma. Secondo la ricostruzione di Jenny, Tony non l’avrebbe mai aiutata con il padre perché gli faceva “schifo” toccarlo, e ha poi posto i problema di presentarsi ai funerali perché lei non gli avrebbe potuto pagare il biglietto aereo.

“Mi ha lasciato lui il giorno del funerale di mio padre, ma non ti vergogni? Non ti fai schifo? […] Quella sera mio zio ci da la macchina per andare in questo hotel e lui fa “Va bene, vuoi venire?“, io gli ho detto che se non urlava andavo. Lui mi prende, mi mette in macchina e lì inizia ad urlare come un pazzo, non capisce più niente. Facciamo un incidente, mi lascia in macchia e lui si preoccupa solo della macchina perché era quella di mio zio. Poi dopo ci riaccompagna in hotel e lì ha continuato: “Ti dovevo amm*zzare!” tutte queste cose qua. Io sono stata zitta per troppo tempo”.

Una rivelazione agghiacciante quella di Jenny che continua con le sue confessioni, ammettendo che Tony l’ha sempre tradita e le ha scoperto varie prove di questi tradimenti, perdonandoli per quello che credeva fosse amore e che l’ha portata spesso e volentieri in ospedale, per attacchi di panico molto serie che le impedivano quasi di uscire di casa. Ma non è tutto. Jenny ha raccontato anche che la redazione di Temptation Island ha trovato dei preservativi nella valigia del suo ex fidanzato, e poi ha difeso la sua scelta di fare la deejay ammettendo che è proprio grazie alla musica che si è salvata da questo terribile limbo.

