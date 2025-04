Temptation Island, Jenny Guardiano lancia una frecciatina social all’ex Tony Renda!

News VIP

Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island, lancia una clamorosa frecciatina social a Tony Renda. Ecco cosa ha scritto.

Mentre si prepara la nuova stagione di Temptation Island, alcuni protagonisti delle recenti edizioni continuano a far parlare di loro. È il caso di Jenny Guardiano che, poche ore, ha lanciato sui social una bella frecciatina non troppo velata all’ex fidanzato Tony Renda. Ecco i dettagli.

Temptation Island, la rinascita di Jenny Guardiano

Manca sempre meno al ritorno di Temptation Island in prima serata su Canale 5, con una nuova e coinvolgente edizione condotta da Filippo Bisciglia. I casting sono aperti e la redazione del programma di Maria De Filippi è alla ricerca delle coppie di questo anno, che siamo certi come sempre non ci deluderanno. Nel frattempo si parla ancora dei protagonisti delle edizioni precedenti, che sono rimasti nel cuore dei fan e che hanno accesso la curiosità a suon di gossip, ritorni di fiamma e improvvise rotture. Jenny Guardiano, in particolare, si è conquistata una bella fetta di pubblico tanto che, ad oggi, conta 533mila followers su Instagram dove sta documentando la sua rinascita. Jenny ha messo fine alla sua tormentata storia d’amore con Tony Renda dopo aver scoperto nuovi tradimenti del frizzante deejay siciliano.

Inizialmente Tony aveva promesso di riconquistare la sua fidanzata, ma lei questa volta si è mostrata risulta e ha deciso di cambiare vita, complice un importante lutto familiare che le ha fatto aprire gli occhi una volta per tutte. Così, Jenny ha iniziato a prendersi cura di sé, rinunciando al discusso filler alle labbra, viaggiando e lavorando, e infine ha annunciato il suo debutto come deejay, anche se non sono mancate critiche da parte degli haters. Poche ore fa, la siciliana è tornata al centro del gossip dal momento che, sui social, ha tirato in ballo Tony lanciandogli una clamorosa frecciatina.

Temptation Island, Jenny smaschera Tony!

Dopo aver annunciato il suo debutto come deejay, scegliendo una nuova carriera che la sta riempiendo di soddisfazione e passione, Jenny Guardiano è tornata a parlare del suo ex fidanzato Tony Renda. I due hanno tenuto i fan di Temptation Island con gli occhi incollati allo schermo durante l’edizione che li ha visti protagonisti. Tony ha confessato la sua doppia anima e così i suoi tradimenti, mentre Jenny ha iniziato a guardarsi in modo diverso fino ad avere consapevolezza di sé. La love story non è durata molto una volta concluso il programma, sempre per colpa dei tradimento di Tony, ma sembra che lui non si sia mai arreso. A comunicarlo è Jenny che ha lanciato questa frecciatina su Tik Tok:

“Una volta aspettavo sveglia un messaggio alle 2 di notte. Ora mi mandano fiori, e tu guardi le storie con il fake”.

Insomma, Guardiano ha rivelato che Tony ha creato un account falso per poterla spiare liberamente, così da sapere sempre cosa sta facendo nonostante non siano più una coppia. Al momento il deejay siciliano non ha replicato e ha scelto la via del silenzio, ma i fan sono esplosi per questa novità.

