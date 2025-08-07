Temptation Island, ex protagonista svela il dietro le quinte del programma: ''Gli autori non si perdono nulla''

News VIP

Emanuele D’Avanzo, ex protagonista di Temptation Island, parla della sua esperienza al reality show di Canale 5 e svela il dietro le quinte.

Dopo tante stagioni di Temptation Island abbiamo assistito davvero a qualsiasi epilogo possibile e colpo di scena, ma ci sono delle coppie che più di altre sono rimaste nel cuore del pubblico di Canale 5 come quella formata da Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis. In una recente intervista lui è tornato a parlare del programma che l’ha unito ancora di più a quella che, ad oggi, è sua moglie e madre dei suoi quattro figli.

Temptation Island, Emanuele D’Avanzo parla del programma

Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis sono una delle coppie più amate nella storia di Temptation Island. I due si erano inizialmente lasciati al falò di confronto quando lui aveva dimostrato interesse verso una tentatrice e si era mostrato confuso. Alessandra, tuttavia, ha perdonato e ha accettato di riprovarci, nonostante le copiose critiche del pubblico, dimostrando di aver fatto bene dato che hanno recentemente festeggiato nove anni di matrimonio e hanno ben quattro figli insieme. Non tutte le coppie di Temptation Island sono state così fortunate ma senza dubbio Emanuele e Alessandra sono un esempio per molti, innamoratissimi come il primo giorno e famiglia felice tra le difficoltà della vita quotidiana.

In una recente intervista a Nuovo Tv, Emanuele è tornato a parlare della sua esperienza nel programma condotto da Filippo Bisciglia ammettendo che si sentirà per sempre riconoscente e in debito con Maria De Filippi. Emanuele ha poi parlato anche degli autori del programma rivelando:

“Gli autori non si perdono nulla e ognuno di noi ne ha uno tanto che lo sento ancora adesso e siamo rimasti amici”.

Insomma, Emanuele ha confermato che la redazione di Temptation Island proprio non si risparmia e del resto che lo ha dimostrato Bisciglia negli ultimi anni, prestandosi a corse tra falò e villaggi dei fidanzati, abbordaggi in barca e tanto altro ma così come il resto della redazione visto che, ultimamente, ai ragazzi del programma piace lanciarsi in corse disperate per la spiaggia.

Temptation Island, Emanuele sempre più innamorato di Alessandra

Grazie a Temptation Island tantissime coppie ritrovano la loro rotta, mentre altre capiscono che devono lasciarsi per sempre. Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis sono più innamorati che mai dopo la loro esperienza nel reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La coppia ha festeggiato i primi nove anni di matrimonio e ha quattro splendidi figli, Ascanio, Adria, Enea e Beatrice.

Emanuele ha raccontato a Nuovo Tv di aver capito di amarla e di non poter stare senza di lei, quando si è sentito davvero libero di scegliere al falò di confronto, e da quel momento hanno imparato ad affrontare ogni crisi. Certo le difficoltà non mancano, soprattutto con quattro figli, come ha candidamente ammesso Emanuele che ha raccontato che ormai per fare l’amore con sua moglie deve inventarsene di ogni visto il poco tempo che hanno.

