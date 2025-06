Temptation Island, ex protagonista annuncia la sua seconda gravidanza!

News VIP

Una nota ex protagonista di Temptation Island annuncia la sua seconda gravidanza, ecco tutti i dettagli.

Mentre sta per tornare in onda Temptation Island con una nuova stagione, ma nel frattempo si torna a parlare di una nota protagonista della seconda edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, che ha annunciato la sua seconda gravidanza. Ecco di chi si tratta.

Temptation Island, ex protagonista incinta per la seconda volta

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island. I fan del reality show condotto da Filippo Bisciglia sono in fibrillazione, curiosi di scoprire tutto sul cast di questo anno nel quale potrebbe esserci anche una nota coppia del trono over di Uomini e Donne. La curiosità è anche per la nuova location, dato che Temptation Island ha lasciato la storica location in Sardegna dell’Is Morus Relais per trasferirsi in Calabria. Quanti oggetti mariani verranno distrutti dalla furia di fidanzati e fidanzate?

Nel frattempo si torna a parlare di una nota ex protagonista del programma di Canale 5 che ha annunciato di essere in attesa della sua seconda figlia. Stiamo parlando di Aurora Betti, protagonista della seconda stagione, che partecipò insieme all’allora fidanzato Gianmarco Valenza, scelto poi da Maria De Filippi come tronista di Uomini e Donne nel settembre successivo. Durante il suo percorso, Aurora aveva creato un forte legame con Giorgio Nehme, affascinante tentatore con il quale ha iniziato una frequentazione dopo la fine del programma, ma che non durò molto. Aurora ha conosciuto e si è innamorata del calciatore Simone Agresti con il quale ha iniziato una relazione e ha fatto un figlio, Diego, nato nell’agosto del 2017.

Temptation Island, Aurora Betti mamma bis

Nel 2017 Aurora Betti, ex protagonista della seconda edizione di Temptation Island, è diventata mamma per la prima volta con il compagno Simone Agresti. Tra loro, tuttavia, c’è stata una forte crisi di coppia che è stata in un primo momento superata, tanto che il calciatore ha chiesto ad Aurora di sposarlo con una romantica proposta di nozze, ma che ha poi preso il sopravvento portando la coppia a lasciarsi definitivamente.

Dopo aver chiesto la relazione con il padre del figlio, Betti ha iniziato a frequentare Carmine Tano, anche lui calciatore. Pochi giorni fa, tramite il suo profilo Instagram seguito da 343mila followers, Aurora ha annunciato di essere in dolce attesa della sua secondogenita che chiamerà Zoe e che nascerà in autunno. I nostri più cari auguri alla splendida mamma.

