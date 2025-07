Temptation Island, ecco chi sono i 13 tentatrici della nuova edizione, quasi tutte giovanissime

News VIP

A poche ore dalla nuova edizione di Temptation Island, sono stati svelati i nomi dei tredici tentatrici che animeranno il villaggio dei fidanzati.

Domani, mercoledì 3 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, che sarà condotta anche quest'anno da Filippo Bisciglia. Sette le coppie pronte a mettere alla prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni: Valentina, 32 anni e Antonio 33 anni, fidanzati da 1 anno; Alessio, 39 anni e Sonia M., 48 anni, fidanzati da 8 anni; Maria Concetta, 37 anni e Angelo, 33 anni, fidanzati da poco più di 1 anno e mezzo; Simone, 28 anni e Sonia B., 25 anni, fidanzati da 6 anni; Denise, 36 anni e Marco 31 anni, fidanzati da 4 anni; Lucia, 27 anni e Rosario 29 anni, fidanzati da 2 anni; Sarah, 24 anni e Valerio, 26 anni fidanzati da 5 anni.

Il viaggio delle sette coppie prende il via nel cuore della Calabria, tra le bellezze naturali del suggestivo Calalandrusa Beach & Nature Resort, in provincia di Catanzaro. Un angolo incantevole che fa da sfondo all’inizio di questa esperienza lontana dalla vita di tutti i giorni.

Dopo l’arrivo i protagonisti si dividono: uomini e donne vengono ospitati in due villaggi separati, pronti ad affrontare un percorso intenso e pieno di sorprese. Col passare del tempo, la presenza costante dei single spinge ciascuno a mettersi alla prova. Emergono pensieri, emozioni, dubbi e riflessioni personali. Il confronto quotidiano nel villaggio, diventa un modo non solo per trovare sostegno e dialogo. Spesso la vicinanza tra i fidanzati e le single mette in discussione la loro relazione o suscita gelosie e rabbia da parte delle proprie partner che scelgono di mettere un punto al rapporto, dopo aver assistito a momenti inaspettati che le hanno profondamente ferite.

Temptation Island: le 13 tentatrici della nuova edizione

Ecco le single tentatrici che animeranno il viaggio dei sentimenti dei fidanzati:

Alessia, 24 anni vive in provincia di Napoli. Studia psicologia all’università.

Marianna, 23 anni vive a Napoli. Lavora come front office in una concessionaria di moto.

Alice, 20 anni vive in provincia di Novara. Diplomata in psicologia, è’ dipendente presso un aeroporto privato. Ha studiato danza presso l’accademia- teatro alla Scala di Milano.

Rebecca, 22 anni vive in provincia di Torino. E’ un’hostess di volo e ha vissuto per un periodo negli Stati uniti.

Marta, 21 anni vive a Roma. Studia Medicina all’università, vorrebbe diventare un chirurgo estetico.

Mariela, 27 anni è nata a Santo Domingo ma vive a Genova da quando ha 12 anni. Si è laureata in Educazione Professionale.

Nicol, 27 anni viva a Roma. Lavora come magazziniera.

Eva, 28 anni vive a Livorno. Studia per diventare una personal trainer.

Ylenia, 30 anni vive a Roma. E’ laureata in Economia e Management. Ha lavorato per tre anni in uno studio di commercialisti, ma ora insegna salsa e bachata.

Claudia, 26 anni vive a Bari. Lavora nella pizzeria del fratello.

Ary, 22 anni vive a Roma. E’ studentessa di Digital Marketing e lavora nel negozio di abbigliamento della mamma.

Arianna, 31 anni vive a Parma, è figlia unica e vive con i genitori. Fa volontariato per gli animali.

Ale, 25 anni vive a Teramo. Lavora come operatrice nel settore estetico.

