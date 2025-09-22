TGCom24
News VIP

Temptation Island Anticipazioni: svelato il sesso del bebè di Sonia e Simone!

Irene Sangermano

Sonia Barrile e Simone Margagliotti racconteranno stasera, nello speciale di Temptation Island, come è andata a finire tra loro. Intanto svelato il sesso del bebè che aspettano.

Temptation Island Anticipazioni: svelato il sesso del bebè di Sonia e Simone!

Cosa sarà successo in questi mesi tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti? Questa sera, nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island e poi… E Poi, scopriremo se la coppia sta ancora insieme ma nel frattempo è stato svelato il sesso del bebè che stanno aspettando.

Temptation Island, Sonia e Simone stanno ancora insieme?

Mancano pochissime ore alla messa in onda dell’ultima puntata dello speciale Temptation Island e poi… E Poi, e scopriremo cosa è successo alle ultime coppie di questa edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Attenzione puntata sulla coppia formata da Sonia Barrile e Simone Margagliotti, che hanno preso parte al programma a causa di una grossa crisi. Sonia ha sospettato di alcune infedeltà da parte del suo fidanzato, il quale invece l’accusava di voler sempre litigare e negargli l’intimità.

A Temptation Island, Sonia e Simone sono usciti separati quando lui ha baciato una tentatrice in bagno dopo aver confessato di averla tradito in passato. Ma dopo poche settimane la coppia ha scoperto di essere in attesa del loro primo figlio insieme. Così, durante l’intervista del mese dopo, Sonia e Simone hanno raccontato di aver deciso di riprovarci piano piano proprio in vista dell’arrivo del bebè. Ma cosa sarà successo durante l’estate? Una segnalazione ha confermato che Sonia e Simone non stanno più insieme e ora arriva un’altra anticipazione anche sul sesso del loro bebè in arrivo. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, svelato il sesso del bebè di Sonia e Simone

Nel corso dell’intervista con Filippo Bisciglia un mese dopo la fine di Temptation Island, Sonia Barrile e Simone Margagliotti hanno raccontato di aver scoperto di essere in attesa del loro primo figlio insieme e di avere intenzione di perdonare il passato e riprovarci. Tuttavia, sembra che non sia andata come progettato e che i due non facciano più coppia. A farlo sapere è Lorenzo Pugnaloni che scrive:

“I rapporti con Simone, invece, sono interrotti e hanno subito vari alti e bassi durante tutta l’estate. Loro ad oggi non stanno insieme, ma chiaramente hanno un rapporto da neo genitori. Lui non le fa mancare nulla a livello di presenza e supporto. Lei sta pensando a se stessa e al piccolino in arrivo”.

Insomma, Sonia e Simone non sono più una coppia ma sono comunque legati dall’arrivo del bambino, che sarà un maschietto. Non ci resta che attendere stasera per l’ultima puntata dello speciale Temptation Island e poi… E poi, in onda su Canale 5, per ulteriori chiarimenti e siamo certi che non mancheranno i colpi di scena.

Scopri le ultime news su Temptation Island.

