Temptation Island, Anna Acciari furiosa per lo spot della nuova edizione: "Zero rispetto, non guarderò più Canale 5"

Temptation Island sta per tornare in onda con una nuova edizione, ma lo spot televisivo che ha annunciato l'inizio dei casting è stato ritenuto irrispettoso dall'ex protagonista della scorsa edizione, Anna Acciardi. Ecco perché!

Temptation Island è pronto a tornare in onda con una nuova edizione, che andrà in onda nell'estate del 2025 su Canale 5. A confermarlo sono stati il post sulla pagina Instagram ufficiale del reality show Fascino condotto da Filippo Bisciglia e lo spot televisivo che ha annunciato l'apertura dei casting. Purtroppo, qualcosa nello spot ha infastidito molto Anna Acciardi, ex protagonista dell'ultima edizione del programma tv, che ha tuonato sui social, dichiarando che non guarderà più Canale 5.

Temptation Island, Anna Acciardi come una furia sui social: "Zero tatto, non guarderò più Canale 5"

Anna Acciardi è stata una delle protagoniste dell'edizione autunnale di Temptation Island: entrata nel docu-reality sui sentimenti insieme al fidanzato Alfred Ekhator per risolvere le loro divergenze di coppia e comprendere se erano fatti l'uno per l'altro, Anna ha lasciato poi la trasmissione da single. Nel corso dei 21 giorni trascorsi in Sardegna, infatti, Alfred si è avvicinato molto alla tentatrice Sofia Costantini, tanto che da un semplice flirt i due sono arrivati a scambiarsi baci appassionati, provocando la rabbia di Anna.

I due si sono poi ritrovati negli studi di Uomini e Donne per un confronto, pochi mesi dopo la fine del programma: Alfred e Sofia non erano più una coppia e si erano detti addio tra recriminazioni e situazioni poco chiare, mentre Anna sembrava nutrire ancora dei sentimenti per l'ex fidanzato. A distanza di mesi dalla fine della loro storia, Anna Acciardi sembra aver trovato un nuovo equilibrio e aver dimenticato Alfred, tuttavia, le immagini mandate in onda per annunciare la nuova edizione di Temptation Island hanno riaperto una vecchia ferita.

Nello spot della nuova edizione di Temptation Island, infatti, sono state inserite le immagini e i video della precedente stagione e tra quelle sono apparse anche i filmati in cui Anna ha scoperto dei tradimenti di Alfred con Sofia. Una scelta che Acciardi ha definito di pessimo gusto e con zero tatto nei suoi confronti.

Temptation Island, Anna Acciardi tuona contro lo spot della nuova edizione

Il nuovo spot televisivo che annuncia che i casting di Temptation Island sono ufficialmente aperti ha provocato il fastidio di Anna Acciardi: l'ex protagnista dell'ultima edizione del docu-reality sui sentimenti, infatti, si è ritrovata in tv le immagini della scoperta dei tradimenti dell'ex fidanzato Alfred con la single Sofia Costantini. Lo spot è stato duramente criticato da Anna, che ha deciso di pubblicare su TikTok un video in cui tuonava contro la produzione del programma.

Nel filmato Anna si è rivolta direttamente alla produzione del programma e non ha mancato di accusarli di non aver avuto alcun tatto nei suoi confronti, per la scelta di mandare in onda i video del tradimento di Alfred: "Non sono qui per parlare di capelli o make-up, non ho nulla in viso, volevo solo fare una domanda a coloro che hanno montato questa bellissima pubblicità per annunciare la riapertura dei casting per Temptation Island. Alcune immagini, erano necessarie?".

Anna Acciardi ha accusato la produzione di non aver avuto alcun tatto nei suoi confronti e che questa scelta l'ha lasciata senza parole, oltre ad aver provocato in lei una forte rabbia, al punto che ha deciso che non guarderà più Canale 5: "Non avevate un po' di cuore o di tatto? Sono arrivata alla fine del video, e sono rimasta di stucco. Ho pensato: ‘Spegni, chiudi'. Volevo prendere la televisione, staccare tutto e lanciarla dal balcone. Grazie, non guarderò più Canale 5 per evitare la pubblicità di Temptation Island".

