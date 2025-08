Temptation Island, Anna Acciardi lancia una frecciatina a Sarah Esposito: ''Non mi piace''

News VIP

Anna Acciardi, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, commenta alcuni protagonisti di questa stagione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, poi fa una rivelazione sull’ex fidanzato Alfred Ekhator.

Temptation Island, Anna Acciardi contro Sarah Esposito

Gli appassionati di Temptation Island, il programma più caldo dell’estate che quest’anno sta totalizzando uno share incredibile puntata dopo puntata su Canale 5, ricorderanno senza dubbio Anna Acciardi. La siciliana è approdata nel reality condotto da Filippo Bisciglia insieme all’allora fidanzato Alfred Ekhator dopo aver scoperto la sua infedeltà, per mettere alla prova la loro relazione e capire se ci sarebbe stato un futuro insieme. Alfred, tuttavia, ha deluso le sue aspettative e ha baciato Sofia Costantini lasciando con lei il programma.

Anna continua a seguire Temptation Island e ha commentato ai microfoni di Fanpage le coppie di questo anno, ammettendo di essersi molto appassionata alla storia di Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito. Lei ha confessato i suoi tradimenti mentre lui si è avvicinato alla single Ary che ha poi baciato, prima di lasciare Sarah al falò di confronto anticipato tra una valle di lacrime.

“Io non faccio ma il tifo per le tentatrici (ride, ndr). Vista anche la mia esperienza, non faccio mai il tifo per loro perché, a prescindere, è doloroso vedere certe cose nei video. Non faccio il tifo per lei, però mi piacciono insieme. Sta nascendo qualcosa tra loro, e Sarah non mi piace. Non si è sempre comportata bene con Valerio”.

Insomma, Anna si è unita al coro dei detrattori di Sarah che è stata considerata poco sincera con Valerio, poco rispettosa della relazione e dei sentimenti del suo fidanzato. C’è da dire, tuttavia, che durante il confronto finale la ragazza ha trovato redenzione, mostrandosi sinceramente affezionata al suo compagno e mettendo da parte il proprio dispiacere anche quando lui ha confermato di voler chiudere la relazione e lasciare da solo Temptation Island.

Temptation Island, Anna rivela un retroscena su Alfred

Dopo aver ammesso di non aver trovato sincera e corretta Sarah Esposito, la fidanzata di Valerio Ciaffaroni che lui ha lasciato al falò di confronto di Temptation Island nonostante le lacrime, Anna Acciardi è tornata a parlare del suo ex fidanzato Alfred Ekhator. La siciliana, infatti, ha rivelato di non essere mai tornata sui propri passi nonostante la forte insistenza di Alfred, che alla fine sarebbe stata costretta a bloccare definitivamente.

“Gli dicevo che non volevo tornare insieme a lui, ma insisteva. L’unico modo che avevo per allontanarlo, per tutelarmi e per guarire, era bloccarlo. Anche perché lui era già fidanzato con un’altra. Sì, mi chiamava. Non aveva più il coraggio di dirmi “Torniamo insieme“, ma mi chiedeva “Che fai?” o “Come stai?“, mi chiedeva dei miei genitori. Era andato avanti, aveva un’altra relazione, per me era una presa in giro. Non so se lei era a conoscenza, ma per me era fastidioso, sentirci non era necessario. Non avevano senso quelle telefonate perché tra noi non può esserci più un rapporto civile”.

Ha svelato Anna lanciando così una bomba su Alfred. Sembra che lui, impegnato con la star di Only Fans Marta Capuozzo, abbia continuato a contattarla insistentemente anche dopo che si erano lasciati definitivamente e anche dopo essersi rifidanzato. Arriverà una replica a questa pesante accusa?

