Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 3 al 7 marzo 2025: Leander parte per l'Africa

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 3 al 7 marzo 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 3 al 7 marzo 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Theo e Lale innamorati!

Dopo essersi avvicinati sempre di più, è chiaro che tra Theo e Lale sta nascendo un forte sentimento ma per lui è difficile trovare il momento giusto per confessare il suo amore dato che, dopo aver assunto della valeriana, si addormenta durante l’appuntamento con Lale. Qualche giorno dopo, consapevole di aver perso l’occasione per confessarsi, Theo inizia la terapia per l’ADHD, e deve combattere con effetti collaterali come vertigini, che arrivano nei momenti meno opportuni fino a quando, durante un momento intimo al Fürstenhof, Theo e Lale riescono finalmente ad ammettere l’uno con l’altra di nutrire forti sentimenti.

Leander se ne va nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

La confusione sentimentale di Eleni ha ferito profondamente Julian, dal momento che lui sperava di averla finalmente tutta per sé ora che è incinta e che si stanno per sposare. Nonostante questo, i preparativi continuano e Julian scopre che Leander ha deciso di lasciare Bichlheim per sempre, per evitarsi ulteriori sofferenze. Pur sapendo che Eleni è ancora innamorata del dottore, Julian non le dice nulla. Nel frattempo, sapendo che la donna che ama sta per sposare un altro, Leander si è deciso a partire e prepara la valigia, pronto a pianificare la sua partenza per l’Africa nonostante Alfons tenti di dissuaderlo, offrendogli il suo sostegno.

Tempesta d’Amore: Michael corteggiato da Nicole

Michael e Alexandra supportano Erik durante l’operazione di Yvonne che si trova in chirurgia per rimuovere la massa tumorale. Dopo questi momenti di tensione, Michael si reca al caffè per festeggiare il successo di Nicole che ha organizzato una festa e lei, sotto l’effetto dell’alcol, ci prova spudoratamente con lui. Nonostante il giorno seguente non si ricordi molto bene l’accaduto, Nicole si sente in imbarazzo e decide di mantenere una relazione platonica con Michael.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.