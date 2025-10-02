Stefano De Martino e Gerry Scotti: frecciatine incrociate tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

News VIP

Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: le punzecchiature continuano.

Il clima televisivo continua a scaldarsi. Dopo le dichiarazioni arrivate da volti legati a Mediaset contro Affari Tuoi – in particolare quelle di Gerry Scotti, conduttore della nuova Ruota della Fortuna – Stefano De Martino ha risposto ancora una volta, scegliendo l’ironia come arma sottile.

Stefani De Martino scherza ad Affari Tuoi: "Partita annullata, troppi laureati”

Nell’ultima puntata di Affari Tuoi, in gara c’era un agricoltore 60enne che ha raccontato con orgoglio la sua storia:

“Faccio l’agricoltore da 60 anni, è una dinastia di agricoltori, anche mio padre lo era, è lui che ha comprato il terreno, che ha dato il via a tutto e io ho mantenuto la cosa. Ho scelto di fare l’agricoltore di mia spontanea volontà, in realtà sono laureato in economia e commercio. Negli anni ho anche fatto tre figli”.

Una presentazione che ha subito ispirato la vena ironica del conduttore napoletano. Al telefono con il “dottore” ha scherzato così:

“Ah già è vero, oddio mi dispiace. Notaio però pure lei deve dare un occhio. Lei non può partecipare, mi dispiace, è laureato. Però se vuole la posso raccomandare per un altro gioco, se vuole la raccomando e posso fare una telefonata”.

Il gioco è continuato con l’ingresso della figlia del concorrente, Giulia, che ha presentato anche i suoi fratelli:

“Io sono una studentessa, sto svolgendo la magistrale in ingegneria biomedica, mio fratello Matteo fa il dottorato in economia a Barcellona e Francesco lavora in Francia ed è un dentista”.

Una sfilata di titoli accademici che ha permesso a De Martino di rincarare la dose, lanciando un’ulteriore frecciata:

“Ma come siamo messi? Ma dove vogliamo andare? No signori fermi tutti, la partita oggi è annullata, qui ci sono troppi laureati. Mi prendo la responsabilità io, ci sono troppi laureati”.

+++FLASH - Annullata la partita di #AffariTuoi: troppi laureati nello studio+++ https://t.co/z0nsqaOdvf — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 1, 2025

Parole che il pubblico social ha subito collegato ai commenti passati di Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi, i quali avevano sottolineato come Affari Tuoi fosse “solo un gioco di fortuna, senza meriti o abilità particolari”.

Gerry Scotti risponde: “Qui i soldi si vincono con bravura”

Se da una parte De Martino continua a rispondere con battute e ironia, dall’altra Gerry Scotti non resta a guardare. Ieri sera, entrando in studio a La Ruota della Fortuna, il conduttore di Canale 5 ha lanciato la sua stilettata:

“Noi non regaliamo soldi per niente, eh direi… noi qui li regaliamo per qualcosa e questo qualcosa è la bravura, e anche l’abilità di quei signori lì che hanno scelto di essere i nostri concorrenti di questa sera. Pronti a godervi un’altra spettacolare puntata de La Ruota della Fortuna?!”.

Un messaggio chiaro, che sembra voler rimarcare la differenza tra il suo programma – basato su conoscenza e abilità – e quello di Rai 1, guidato da De Martino, dove a farla da padrona è il caso.

La “battaglia” tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna non si gioca solo sugli ascolti, ma anche a colpi di frecciatine. Stefano De Martino, con il suo umorismo, e Gerry Scotti, con la sua autorevolezza, stanno regalando al pubblico un siparietto parallelo che sembra destinato a continuare.