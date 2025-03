Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni della sesta puntata, martedì 18 marzo

News VIP

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni della settima puntata, martedì 18 marzo

Martedì 18 marzo alle 21.20 su Rai 2 torna l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino.

Il programma, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, giunge al suo settimo appuntamento stagionale con una puntata dal tema "La prima volta". Ad affiancare il conduttore, il cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina, che con la loro comicità renderanno ancora più divertenti le varie prove affrontate dagli ospiti della serata. Tra i protagonisti di questa puntata ci saranno Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Fabio Balsamo, Carlo Amleto e Maria Sole Pollio, pronti a mettersi in gioco nelle sfide esilaranti dello show.

Come sempre, la regola fondamentale sarà una sola: divertirsi! Tra i giochi previsti in questa puntata ci saranno "Travel Step", "Ma che bontà" e "Segui il labiale", fino ad arrivare al momento più atteso di ogni serata: La Stanza Inclinata, un’icona dello show che mette alla prova i partecipanti con sketch e situazioni esilaranti su un pavimento inclinato di 22,5 gradi.

A portare ulteriore energia allo spettacolo ci sarà la simpatica mascotte del programma, il Panda, animato da Francesco Garzia, e la musica del dj Claudio Cannizzaro, che accompagnerà i momenti più divertenti della serata.

