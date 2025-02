Sanremo: le 10 parole più cercate su Google durante la prima serata del Festival

News VIP

I numeri della prima serata della 75°edizione del Festival di Sanremo.

Si è conclusa ieri, martedì 11 febbraio 2025, la prima serata della 75°edizione del Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo 2025: un po' di numeri

Dopo la conclusione della prima serata della kermesse canora, è stata decretata la classifica provvisoria, determinata dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che ha individuato i seguenti cinque artisti (elencati in ordine casuale):

Brunori Sas con "L'albero delle noci"

con "L'albero delle noci" Giorgia con "La cura per me"

con "La cura per me" Lucio Corsi con "Volevo essere un duro"

con "Volevo essere un duro" Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola"

con "Quando sarai piccola" Achille Lauro con "Incoscienti giovani"

Questi artisti sono stati selezionati tra i 29 in gara durante la serata inaugurale. Le posizioni specifiche all'interno della top 5 non sono state rese note, poiché l'elenco è stato presentato in ordine casuale. I voti della prima serata si sommeranno a quelli delle serate successive per determinare la classifica finale del Festival. Nella seconda e terza serata, le esibizioni saranno valutate sia dal pubblico tramite Televoto che dalla Giuria delle Radio, ciascuna con un peso del 50% sul risultato complessivo della serata.

Sanremo 2025, Quali sono state le parole più cercate su Google durante la prima serata - "L'età di Marcella Bella"

Curiosi di sapere quali sono state le dieci parole più cercate sul Google, ovvero il motore di ricerca più attivo e famoso al mondo? Ve le sveliamo subito. I dati sono stati forniti Fonte Elaborazione NSS Magazine su dati Google Trends:

10° posto: Fedez, Battito

9° posto: Bruno Sas, Sanremo

8° posto: Punti Fantasanremo

7° posto: Achille Lauro, testo

6° posto: Fabrizio Frizzi

5° posto: Elodie, Sanremo 2025

4° posto: Marcella Bella, età

3° posto: Cristicchi Sanremo

2° posto: Rose Villain

1° posto: Jovanotti

Le canzoni più trasmesse in radio dal lancio di Sanremo 2025

1. La cura per me, Giorgia

2. Cuoricini Coma_Cose

3. Incoscienti Giovani Achille Lauro

4. Tu con chi fai l'amore The Kolors

5. Viva la vita, Francesco Gabbani

6. Quando sarai piccola, Simone Cristicchi

7. Dimenticarsi alle 7, Elodie

7. Chiamo io Chiamo Tu, Gaia

8. Balorda Nostalgia, Olly

10. Se t'innamori muori, Noemi

Ecco i primi dieci posti della classifica iTunes in Italia:

Giorgia – La cura per me Achille Lauro – Incoscienti Giovani Olly – Balorda nostalgia Simone Cristicchi – Quando sarai piccola Elodie – Dimenticarsi alle 7 Coma Cose – Cuoricini Fedez – Battito Irama – Lentamente Noemi – Se t'innamori muori Brunori Sas – L'albero delle noci

Gli ascolti della prima serata:

La prima puntata del Festival di Sanremo 2025 è stata seguita nel segmento Sanremo Start (20:41 – 21:10) da 13.327.000 telespettatori per il 51,88% di share.

La prima parte (21:15 – 23:26) ha raccolto 16.199.000 di spettatori, 63,68% di share. La seconda parte (23:30 – 1:20) da 8.322.000 spettatori per il 69,25% di share. La media è stata di 12.600.000 per il 65,3% di share.