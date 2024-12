Sanremo Giovani, Intervista esclusiva a Manola Moslehi: "È stata una delle esperienze più intense della mia vita"

News VIP

La cantante e speaker radiofonica, Manola Moslehi, si racconta in un'intervista esclusiva ai microfoni di Comingsoon.it: da Amici, che è stata per lei una scuola di vita, al rapporto con Maria De Filippi fino alla nuova esperienza nella giuria della nuova edizione di Sanremo Giovani.

Abbiamo intervistato in esclusiva Manola Moslehi, storica voce di Radio Italia e uno dei volti più amati della commissione musicale scelta da Carlo Conti per Sanremo Giovani, la kermesse che nei prossimi giorni decreterà le tre "Nuove proposte" destinate a calcare il famoso palco dell’Ariston in occasione della prossima e attesissima edizione del Festival di Sanremo.

Ai microfoni di Comingsoon.it, Manola Moslehi si è raccontata a cuore aperto e parlato della sua nuova esperienza televisiva nella commissione scelta da Carlo Conti per Sanremo Giovani. Un'esperienza davvero stimolante e appagante per la nota speaker radiofonica che, con la sua forte passione e competenza nel settore musicale, si sta rivelando essere per i talenti in gara un grande punto di riferimento. Avendo partecipato alla quinta edizione di Amici, infatti, Manola conosce benissimo le emozioni e le aspettative dei giovani artisti che sognano di vivere di musica e di calcare i grandi palchi.

Definisco Amici quel periodo della mia vita in cui “ero felice e non lo sapevo”. Avevo 20 anni, l’energia, la determinazione e l’incoscienza tipici di quell’età, in cui ti senti padrone del mondo pur avendo fra le mani “solo” una manciata di sogni. È stata innanzi tutto una scuola di vita per me. Rifarei tutto certamente, perché quella che sono oggi è anche in parte, il risultato di esperienze come quella di Amici.

Mi ritrovo donna e professionista a giudicare, in qualche modo, ciò che anch’io sono stata anni fa. Sento la responsabilità dei miei giudizi, mi permetto di dire, in maniera più intensa forse dei miei colleghi, perché conosco perfettamente ciò che si prova anche stando dall’altra parte della barricata. È davvero, in ogni caso, molto emozionante.

Ho sempre seguito Amici, è un programma che mi piace, lo trovo ancora molto attuale, nonostante siano passati più di 20 anni dalla prima edizione, unico nel suo genere perché in grado di sfornare con una costanza disarmante, talenti indiscutibili. Senza Cri, Antonia e Vybes sono i tre ragazzi che più mi incuriosiscono di questa edizione.

Maria è una professionista che stimo molto e da cui ho cercato di “rubare” sempre, ogni volta che ho potuto. La incontro sempre in circostanze lavorative ed ogni volta che accade per me è come tornare “a casa”. Confesso che un suo “brava” ha pesato sulla considerazione che ho di me stessa professionalmente, molto più di tanti complimenti ricevuti in questi anni.

È stata ed è una delle esperienze lavorative più intense della mia vita e non avrei potuto scegliere squadra migliore con cui condividere questo percorso. È stata sicuramente anche e soprattutto una grande responsabilità, scegliere 4 ragazzi giovanissimi da portare al Festival, partendo da una rosa di 560 (un lavorone). Quattro sono davvero pochi e secondo me in molti di più avrebbero meritato questa chance. È una magra consolazione per chi è rimasto indietro, me ne rendo conto, ma davvero, ognuno di loro ha ricevuto da parte mia e del resto della commissione la stessa dose di attenzione, rispetto e dedizione. Non è stata una scelta facile fino a qui.

Un brano fra quelli presentati dai ragazzi a cui sono particolarmente legata è quello di Selmi.

Penso che Carlo Conti abbia fatto un lavoro straordinario. È un cast trasversale che accontenta un pò i gusti di tutti. Sono molto felice di vedere (finalmente) Joan Thiele e Brunori Sas sul palco dell’Ariston.

Tumultuoso, stimolante e appagante.

