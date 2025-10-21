Sanremo 2026: Carlo Conti vuole Samira Lui come co-conduttrice. L'indiscrezione

News VIP

Samira Lui ad un passo da Sanremo 2026? Sembrerebbe che Carlo Conti stia pensando a lei per la co-conduzione del Festival.

Samira Lui sta riscuotendo un incredibile successo insieme a Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, ormai programma di punta di Canale 5 con cui Mediaset riesce sempre - salvo qualche rara eccezione - a battere la concorrenza, ossia Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1. Forse complice questo grande successo, Carlo Conti potrebbe aver (ri)messo gli occhi sulla showgirl e modella friulana. Infatti, sembra che il celebre conduttore starebbe pensando proprio alla Lui per la co-conduzione del Festival di Sanremo 2026.

"Carlo Conti vuole avere Samira Lui accanto sul palco di Sanremo 2026"

Conti conosce la Lui da anni: era il 2022 quando quest'ultima è entrata a far parte del cast di Tale e Quale Show come concorrente in gara. Ed ora, a quanto pare, il presentatore la rivorrebbe al suo fianco. Ecco che cosa ha scritto al riguardo Santo Pirrotta su Celebrity Watch, la newsletter di Vanity Fair:

Samira Lui è la donna del momento. Tutti la vogliono, complice anche il successo della Ruota della Fortuna. Si sussurra che il lungimirante Carlo Conti punti al colpo grosso, averla accanto sul palco del Festival di Sanremo 2026. D’altronde il rapporto con la showgirl è collaudato, Samira ha partecipato come concorrente nel 2022 a Tale e Quale Show dove ha dato prova delle sue doti canore e di ballo. L’anno scorso all’Ariston Conti ha chiamato in soccorso l’amico Gerry Scotti. Riuscirà Carlo a girare la ruota?

Ovviamente, in questo caso, Mediaset dovrebbe firmare la liberatoria affinché la Lui possa "passare" alla Rai. Non ci resta che stare a guardare per capire che cosa succederà tra qualche mese.

Samira Lui: Chi è la valletta de La Ruota della Fortuna

Samira Lui è nata a San Daniele del Friuli il 6 marzo del 1998, quindi è del segno dei Pesci ed ha 27 anni. Sua madre è italiana e suo padre senegalese, ma è cresciuta da sola con la mamma a Colloredo di Monte Albano, dato che il papà non ha mai voluto riconoscerla. Nel 2013 a 15 anni ha vinto il titolo Miss BluMare. Ha preso il diploma da geometra e si è trasferita a Milano per studiare Cinema all'Università. Nel 2017 ha partecipato a Miss Italia ed è arrivata terza. Nel 2021 è diventata una delle "professoressa" de L'eredità su Rai 1, mentre nel 2022 è stata una concorrente di Tale e Quale Show sempre sulla stessa rete. Nel 2023 è entrata nella Casa del Grande Fratello. Dal 2024 è la valletta de La Ruota della Fortuna su Canale 5.