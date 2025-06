Sanremo 2026, Carlo Conti pronto a portare con sé Panariello e Pieraccioni

News VIP

Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni al fianco di Carlo Conti sul palco della nuova edizione del Festival di Sanremo? Ecco cosa hanno svelato.

Anche se mancano ancora tanti mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti è già al lavoro soprattutto ora che la kermesse musicale resta ufficialmente alla Rai. Questa volta ci saranno con lui anche gli amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello? Ecco cosa hanno svelato.

Sanremo 2026 Anticipazioni: Conti al lavoro

Carlo Conti ha superato le aspettative del pubblico, conducendo un’edizione del Festival di Sanremo che ha catalizzato l’attenzione dell’Italia e totalizzato un ottimo share, non facendo rimpiangere ai vertici di viale Mazzini l’addio di Amadeus. Dopo aver ricevuto una bellissima notizia, ovvero che Sanremo resta in Rai dato che l’emittente pubblica è l’unica ad aver presentato una proposta per il bando che dà i diritti sulla messa in onda della kermesse musicale per i prossimi tre anni, con proroga fino ad altri due anni.

Conti ha svelato proprio recentemente di essere già al lavoro per la prossima edizione di Sanremo e si mormora che abbia anche scelto la sua prima co-conduttrice, sfidato dall’intervista che ha ascoltato a Belve e che non lo ha lasciato indifferente. Quali artisti saliranno sul palco del Teatro Ariston? Al momento non c’è una lista, solo alcune proposte già inviate a Conti per la nuova edizione, ma molti sperano nel ritorno di grandi volti della musica italiana come Tiziano Ferro o Laura Pausini, oltre che ampio spazio a nuove generazioni di cantanti come è stato per le ultime edizioni.

Sanremo 2026, Pieraccioni e Panariello co-conduttori?

Quando, dopo l’addio di Amadeus alla Rai, è stata ufficializzata la presenza di Carlo Conti sul palco del Festival di Sanremo come direttore artistico e presentatore, tutti hanno pensato che il presentatore avrebbe voluto al suo fianco i suoi due cari amici toscani, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Invece, la reunion non è avvenuta a Panariello ha chiarito il perché, spiegando tra le pagine de Il Messaggero:

“Perché non siamo andati? Troppo scontato. E poi volevamo evitare i paragoni con Amadeus e Fiorello. Carlo è uno che odia i paragoni“.

Poi Panariello ha voluto confermare che sarà sicuramente presente, insieme a Pieraccioni, nel Sanremo 2026. I tre toscani non si vedono insieme in televisione dal 2024, quando sono stati ospiti di Forte e Chiara, lo show su Rai 1 realizzato da Chiara Francini. Cosa ne pensate? Panariello ha ammesso di star già pensando a qualcosa di nuovo da proporre al pubblico, degno della prima serata del Festival.