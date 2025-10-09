TGCom24
Sanremo 2026, Carlo Conti ha puntato Giorgia come co-conduttrice!

Maria Castaldo

Secondo una recente indiscrezione, Carlo Conti è pronto ad avere al suo fianco Giorgia come co-conduttrice di Sanremo 2026!

Sanremo 2026, Carlo Conti ha puntato Giorgia come co-conduttrice!

Continuano i lavori per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha già ascoltato diverse canzoni che possano diventare potenziali Big ed è pronto a salire sul palco dell'Ariston affiancato da una co-conduttrice d'eccezione: la star della musica italiana Giorgia.

Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Giorgia come co-conduttrice

Carlo Conti è impegnato nei preparativi della prossima edizione di Sanremo 2026 e, dopo aver puntato alcuni nomi importanti per la categoria dei Big del Festival di Sanremo 2026, sembra aver già trovato la sua co-conduttrice. Secondo quanto riporta la newsletter di Gabriele Parpiglia, Chicchi di Gossip, Carlo Conti vorrebbe Giorgia al suo fianco sul palco dell'Ariston:

"Conti vuole Giorgia! I rumors sono insistenti: per il prossimo Festival della Canzone Italiana Carlo Conti vorrebbe al suo fianco Giorgia, che a X Factor ha superato brillantemente l’esame da conduttrice. Lei al momento tentenna, ma resta la prima scelta"

L'artista è stata tra i Big della scorsa edizione con La cura, brano che le è valso solo il sesto posto, tra l'indignazione del pubblico, che sperava di vederla trionfare. Giorgia non è estranea al ruolo di conduttrice: non solo ha co-condotto la kermesse con Amadeus nel 2024, ma da allora si è anche lanciata a condurre X Factor, riuscendo a conquistare i fan del talent show Sky.

Sanremo 2026, Giorgia co-conduttrice della prossima edizione?

Giorgia potrebbe salire sul palco dell'Ariston come co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo, stando a un'indiscrezione di Gabriele Parpiglia. L'indiscrezione non è stata ancora confermata, ma secondo il giornalista Carlo Conti sarebbe alquanto insistente e la stessa cantante, a Leggo, aveva dichiarato che le sarebbe piaciuto presentare Sanremo: "Ti dico di sì. Il posto però è occupato. Quando sarà libero, sarò decrepita. Ma la direzione artistica mi piacerebbe da morire”.

Nel frattempo, Carlo Conti è impegnato nella scelta delle canzoni dei Big e a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato dei numerosi brani che ha ricevuto, alcuni dei quali molto validi: "Ascolto le canzoni dei giovani e stanno arrivando anche quelle dei Big. Le ascolto quando sono in treno, nel traffico o quando aspetto che mio figlio Matteo esce da scuola. Anche se il primo ascolto di un brano lo faccio sempre senza cuffie e a un volume basso […] La sensazione di ascoltare qualcosa che funziona ce l’ho subito, i effetti. Ma la cosa più difficile è cercare di capire il potenziale di un brano accantonando i miei gusti”.

Nonostante il desiderio di avere sul palco come ospite Vasco Rossi, Carlo Conti ha già dovuto ricevere un secco no dall'artista, così come non saranno con lui gli storici amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Speriamo che, allora, almeno Giorgia possa dirgli di sì...

