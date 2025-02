Sanremo 2025, i Look del Green Carpet tra Top e Flop (FOTO)

News VIP

I Big in gara al Festival di Sanremo mostrano i loro primi Look sul Green Carpet, ecco chi ci ha conquistato e chi invece è bocciato. Da Elodie ad Achille Lauro, passando per il nude look di Tony Effe, scopriamo insieme i look.

La settimana santa del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata con il debutto dei Big in gara sul green carpet. Gli inviati Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, presentatori del Prima Festival, hanno salutato i cantanti davanti al Teatro Ariston, e tutti gli occhi sono stati puntati sui loro look. Mentre c’è chi ha brillato, c’è anche chi ha collezionato già il primo flop, ecco tutti i dettagli e le foto.

Sanremo 2025, il Green Carpet si accende di Look d’Alta Moda

Al via la 75esima edizione del Festival di Sanremo con la rituale passerella sul green carpet davanti al Teatro Ariston, in attesa del debutto di questa sera in prima serata su Rai 1 della kermesse musicale d’Italia, condotta da Carlo Conti. I presentatori del Prima Festival, ovvero Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio hanno accolto e commentato i look dei Big in gara e bisogna ammettere che ce n’è davvero per tutti i gusti. Iniziamo con i look che più ci hanno convinto, partendo da Achille Lauro ovvero il grande favorito di questo anno. Il cantante ha scelto un tolta look custom Dolce&Gabbana che ci ha fatto sognare con giacca doppiopetto in stile dandy, cappello a falda con veletta a rete, guanti in pelle tutto squisitamente total black in contrasto con la carnagione bianchissima dell’artista e i suoi capelli chiari. Semplicemente perfetto!

Un dieci e lode va anche ad Elodie e Joan Thiele. La cantante di “Dimenticarsi alle 7” ha optato per un look elegantissimo ma sensuale, un abito con tessuto see through drappeggiato firmato Mugler, abbinato ad eleganti décolleté con tacco a stiletto e inserti glitter di Amida Muaddi, maxi pelliccia grigia e poi preziosi gioielli Tiffany & Co che valgono una fortuna. Joan, invece, ha ribadito il suo grande amore per Chanel e non potremmo esserne più felici. La cantante ha indossato un due pezzi tailleur con gonna con motivo a quadri e paillettes. Bello il richiamo allo stile coquette, che ci ha ossessionato questo anno, con il maxi fiocco che lega le lunghe trecce ma ancora più bello l’accostamento allo stivale alto ipermoderno in palle con ampio tacco e punta squadrata.

Passiamo ad altri due look degni di nota ovvero quelli di Clara e di Giorgia. Quest’ultima rinnova il sodalizio con Dior con un lungo cappotto con chiusura laterale che mette in mostra il punto vita, maniche drappeggiate per lasciare spazio ai guanti in pelle che si abbinano ai maxi stivali con tacco alto. Il look total black di Giorgia contrasta alla perfezione con quello total white di Clara, bisogna riconoscere che la cantante è sempre tra le meglio vestite in queste occasioni. La cantante di “Diamanti Grezzi” si affida a DEFAÏENCE by Nicola Bacchileg con un coat-dress che mette in evidenza la silhouette grazie al bustino, poi una maglietta a collo alto, pochi ma brillanti gioielli in oro bianco e scarpe con maxi plateau di Le Silla.

Sanremo 2025, i Look del Green Carpet che non hanno brillato

Se alcuni Big in gara al Festival di Sanremo hanno già messo in chiaro che il loro guardaroba sarà di alta moda, prezioso ed elegante, c’è anche ci ama giocare con lo stile ma finisce per commettere qualche strafalcione. È il caso di Tony Effe. Ora, parliamoci chiaramente, non ci saremmo aspettati di vederlo con giacca e cravatta ma neppure con una maxi pelliccia The Attico, petto nudo con tatuaggi in vista, una quantità spropositata di gioielli firmati Damiani e camperos bianchi, un accessorio che personalmente crediamo andrebbe bandito da tutti i Paesi del mondo. Bocciato!

C’è anche chi non ha commesso particolari errori di stile ma semplicemente non ha brillato, presentando un look piatto e poco audace. È senza dubbio il caso di Francesco Gabbani, un artista al quale non si può non volere bene per la sua grande gentilezza, ma che siamo costretti a riprendere duramente, dato che il suo look sembra quello di una persona che ha appena finito di partecipare al pranzo della comunione del nipotino. Stessa questione per Simone Cristicchi che ha scelto un completo Antonio Marras in satin damascato e maxi spilla floreale. Ed è subito matrimonio al Sud!

