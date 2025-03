Rocio Munoz Morales e Raoul Bova in crisi? La modella replica alle ultime voci: "Tutto montato ad arte"

News VIP

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono in crisi? Dopo giorni di rumors, a intervenire è stata la diretta interessata. Ecco cosa ha rivelato!

Da diversi giorni si erano diffusi rumors su una crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: la coppia è tale da 13 anni e insieme l'attore e la modella hano due bambine, Luna e Alma. La loro storia sembrava procedere a gonfie vele, ma alcune indiscrezioni rivelavano di una probabile rottura tra i due. A vonfermarlo era intervenuto il settimanale Diva&Donna, che aveva pubblicato alcuni scatti che confermavano la fine della storia tra Morale e Bova, ma a sorpresa è intervenuta la modella a chiarire come stanno le cose.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova in crisi?

Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Diva&Donna, sembrava che tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova ci fosse aria di crisi, tanto che si parlava di una "separazione in casa" per evitare di far soffrire le figlie nate dalla relazione tra i due. La coppia aveva smentito i primi rumors, postando un selfie durante un pranzo domenicale in famiglia.

Tuttavia, il settimanale aveva rilanciato il gossip postando questa volta degli scatti di Rocio Munoz Morales una sera a Roma, in compagnia di un "cavaliere segreto", come veniva descritto l'uomo senza identità che accompagnava la modella. Negli scatti, il settimanale faceva notare l'assenza di Raoul Bova, a riprova che tra i due fosse in corso una profonda crisi e che la modella potesse aver già voltato pagina con un altro uomo.

Stanca delle continue indiscrezioni sulla sua storia d'amore con Raoul Bova, nelle scorse ore a replicare ai rumors sulla crisi con il compagno è intervenuta su Instagram la stessa Rocio Munoz Morales, che non ha perso occasione per lanciare una frecciatina contro il settimanale.

Rocio Munoz Morales interviene sulle voci di una crisi con Raoul Bova: "Tutto montato ad arte"

Rocio Munoz Morales è stanca delle continue indiscrezioni sulla presunta crisi del matrimonio con Raoul Bova: la modella ha deciso di replicare alle ultime e finte indiscrezioni lanciate dal settimanale Diva&Donna, smentendo di avere una relazione con un "cavaliere segreto" con cui sarebbe stata vista scambiarsi un "caldo abbraccio".

Su Instagram, la modella ha deciso di pubblicare gli scatti del settimanale e di rivelare la verità dietro quelle che ha definito delle "frottole inventate di sana pianta".

Accanto alle foto del settimanale, Morales ha affiancato le foto delle persone con cui aveva trascorso la famosa serata a Roma, rivelando anche l'identità del cavaliere segreto. Quest'ultimo altro non è che Giuseppe Di Bella, amico della modella da oltre 20 anni, che insieme alla zia aveva assitito allo spettacolo di Morales al Teatro Manzoni: "Il mio amico da più di 20 anni Giuseppe di Bella (quasi parte della mia famiglia) e sua zia, super felici davanti al teatro Manzoni dopo aver assistito al mio spettacolo il Cappotto di Janis".