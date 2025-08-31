Mercedesz Henger: Chi è Alessio Salata? Età, Calciatore, Instagram. Tutto sul fidanzato dell'influencer incinta

News VIP

Scopriamo qualcosa in più sul fidanzato dell'influencer incinta Mercedesz Henger, ossia Alessio Salata!

Conosciamo meglio Alessio Salata, ex calciatore che ad oggi al centro del gossip perché sta per allargare la famiglia con Mercedesz Henger!

Alessio Salata: Chi è il compagno di Mercedesz Henger

Alessio Salata è nato a Toirano, in provincia di Savona, in Liguria, il 21 febbraio del 2002; quindi è del segno dei Pesci ed ha 23 anni. Da quel che è noto è molto legato alla sua terra, ed è un grande amante del mare. Infatti, ha scelto di continuare a vivere in Liguria insieme alla sua attuale compagna, ossia Mercedesz Henger, in una casa che hanno ristrutturato insieme.

Lavoro e Instagram di Alessio Salata

Salata, appassionato di calcio, aveva intrapreso la carriera da calciatore professionista. Tuttavia, ad un certo punto, per dei motivi personali ha dovuto "appendere lo scarpino al chiodo". Ad oggi, infatti, fa tutt'altro. Salata è un collaboratore immobiliare a Savona, dunque lontano dal mondo dello spettacolo, a differenza della sua fidanzata. Il suo profilo Instagram ufficiale è @alessio_salata, e conta circa 4.000 follower, ma è privato: per visionare i post che pubblica, bisogna far parte dei suoi seguaci.

Alessio Salata e Mercedesz Henger presto genitori

Salata e Mecerdesz si sono conosciuti un anno fa, nell'estate del 2024. I due, nonostante qualche anno di differenza - lui ne ha 11 di meno - sono stati da subito affiatatissimi, tanto che hanno ben presto deciso di andare a vivere insieme. Durante i lavori di ristrutturazione della loro abitazione, il loro feeling è cresciuto ancora di più. Ed ora stanno per allargare la loro famiglia: in questi giorni lei ha annunciato con un dolcissimo post sui social la gravidanza.