TGCom24
Home | VIP | News | Mediaset omaggia Pippo Baudo con uno speciale di Zona Bianca
News VIP

Mediaset omaggia Pippo Baudo con uno speciale di Zona Bianca

Maria Castaldo

Dopo Rai, anche Mediaset ha voluto omaggiare il re dei conduttori, Pippo Baudo, dedicandogli uno speciale di Zona Bianca. Ecco quando andrà in onda.

Mediaset omaggia Pippo Baudo con uno speciale di Zona Bianca

Pippo Baudo è morto ieri sera, sabato 16 agosto, all'età di 89 anni: l'amato conduttore televisivo e volto iconico della televisione italiana si è spento serenamente ed è stato ricordato da colleghi come Mara Venier e Carlo Conti, ma anche da tanti talenti dello spettacolo che gli sono debitori. Per ricordarlo, Rai ha modificato la programmazione di oggi, domenica 17 agosto, ma anche Mediaset ha deciso di omaggiare il conduttore con uno speciale di Zona Bianca.

Mediaset cambia programmazione e omaggia Pippo Baudo con uno speciale di Zona Bianca

Mediaset ha deciso di rendere omaggio a Pippo Baudo, scomparso ieri sera all'età di 89 anni, con uno Speciale di Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi e in onda su Rete 4 in prima serata, a partire dalle 21.20. L'azienda di Cologno Monzese ha pubblicato un post sui social con cui ha annunciato l'intenzione di ricordare l'amato conduttore e storico volto della tv italiana, dedicandogli una puntata speciale del programma Zona Bianca.

Nel post, si legge: "Un ricordo sentito del grande protagonista della televisione italiana”. Nella puntata saranno mostrate immagini d'archivio, testimonianze inedite e contributi di amici, colleghi e ospiti del mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano, tutti volti a tratteggiare quello che è stato uno degli inventori della tv italiana come la conosciamo oggi.

Pippo Baudo, non solo Rai: anche Mediaset lo ricorda

Pippo Baudo non è stato solo un amatissimo conduttore Rai, ma ha anche lavorato per un periodo breve e complesso a Mediaset: il passaggio avvenne nel 1987, decretando così l'addio alla tv di Stato e il passaggio a Fininvest. Dietro le ragioni dell'addio alla Rai ci furono alcuni dissapori con l'allora presidente dell'azienda di Viale Mazzini, Enrico Manca, che non apprezzò molto Fantastico, show del sabato sera che Baudo condusse per tre edizioni e ne quale scoprì personaggi come Lorella Cuccarini e Alessandra Martines.

Per Fininvest aveva già condotto alcuni programmi nei primi anni '80, come Vota la voce e Un milione al secondo, ma è solo nel 1987 che firma un contratto in esclusiva di tre anni con Fininvest e viene nominato direttore artistico di Canale 5. Conduce allora Festival, varietà in cui è affiancato da Lorella Cuccarini, oltre a curare la rubrica Tu come noi all'interno del programma della domenica La giostra.

Il varietà Festival era stato un progetto molto ambizioso, ma al termine della messa in onda, nonostante avesse registrato picchi di 8 milioni di spettatori, non fu considerato un vero successo dai vertici Fininvest e così Pippo Baudo decide di recidere il contratto, pagando una cospicua penale, e tornare in Rai a gennaio 1988, a meno di sei mesi dalla firma. Dopo un anno di inattività, come stabilito da contratto, grazie all'intervento dell'amico Ciriaco De Mita, Presidente del Consiglio, tornò in Rai con una nuova edizione di Serata d'onore.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Amici 24, crisi in corso tra Luk3 e Alessia Pecchia? La ballerina interviene e svela come stanno le cose
news VIP Amici 24, crisi in corso tra Luk3 e Alessia Pecchia? La ballerina interviene e svela come stanno le cose
Tale e Quale Show: Chi è Antonella Fiordelisi? Età, Fidanzato, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Talent Show di Rai1
news VIP Tale e Quale Show: Chi è Antonella Fiordelisi? Età, Fidanzato, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Talent Show di Rai1
Temptation Island, mossa shock di Alessio e Sonia M: si cancellano dall’ordine degli avvocati
news VIP Temptation Island, mossa shock di Alessio e Sonia M: si cancellano dall’ordine degli avvocati
Hafsanur Sancaktutan: Chi è Leyla di If you Love e Siyah de La notte nel cuore? Tutto sulla bella attrice turca
anticipazioni TV Hafsanur Sancaktutan: Chi è Leyla di If you Love e Siyah de La notte nel cuore? Tutto sulla bella attrice turca
Andrea Damante ed Elisa Visari, nessuna crisi all’orizzonte per la coppia in dolce attesa
news VIP Andrea Damante ed Elisa Visari, nessuna crisi all’orizzonte per la coppia in dolce attesa
La Promessa Anticipazioni 18 agosto 2025: Cruz nomina Pia sua cameriera personale, per Petra è uno scandalo!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 18 agosto 2025: Cruz nomina Pia sua cameriera personale, per Petra è uno scandalo!
La forza di una donna Anticipazioni 18 agosto 2025: Bahar scopre che la donatrice è Sirin. Rifiuterà il trapianto?
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 18 agosto 2025: Bahar scopre che la donatrice è Sirin. Rifiuterà il trapianto?
Temptation Island: a settembre uno speciale dedicato alle coppie dell’ultima edizione
news VIP Temptation Island: a settembre uno speciale dedicato alle coppie dell’ultima edizione
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV