Mediaset omaggia Pippo Baudo con uno speciale di Zona Bianca

News VIP

Dopo Rai, anche Mediaset ha voluto omaggiare il re dei conduttori, Pippo Baudo, dedicandogli uno speciale di Zona Bianca. Ecco quando andrà in onda.

Pippo Baudo è morto ieri sera, sabato 16 agosto, all'età di 89 anni: l'amato conduttore televisivo e volto iconico della televisione italiana si è spento serenamente ed è stato ricordato da colleghi come Mara Venier e Carlo Conti, ma anche da tanti talenti dello spettacolo che gli sono debitori. Per ricordarlo, Rai ha modificato la programmazione di oggi, domenica 17 agosto, ma anche Mediaset ha deciso di omaggiare il conduttore con uno speciale di Zona Bianca.

Mediaset cambia programmazione e omaggia Pippo Baudo con uno speciale di Zona Bianca

Mediaset ha deciso di rendere omaggio a Pippo Baudo, scomparso ieri sera all'età di 89 anni, con uno Speciale di Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi e in onda su Rete 4 in prima serata, a partire dalle 21.20. L'azienda di Cologno Monzese ha pubblicato un post sui social con cui ha annunciato l'intenzione di ricordare l'amato conduttore e storico volto della tv italiana, dedicandogli una puntata speciale del programma Zona Bianca.

Nel post, si legge: "Un ricordo sentito del grande protagonista della televisione italiana”. Nella puntata saranno mostrate immagini d'archivio, testimonianze inedite e contributi di amici, colleghi e ospiti del mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano, tutti volti a tratteggiare quello che è stato uno degli inventori della tv italiana come la conosciamo oggi.

Pippo Baudo, non solo Rai: anche Mediaset lo ricorda

Pippo Baudo non è stato solo un amatissimo conduttore Rai, ma ha anche lavorato per un periodo breve e complesso a Mediaset: il passaggio avvenne nel 1987, decretando così l'addio alla tv di Stato e il passaggio a Fininvest. Dietro le ragioni dell'addio alla Rai ci furono alcuni dissapori con l'allora presidente dell'azienda di Viale Mazzini, Enrico Manca, che non apprezzò molto Fantastico, show del sabato sera che Baudo condusse per tre edizioni e ne quale scoprì personaggi come Lorella Cuccarini e Alessandra Martines.

Per Fininvest aveva già condotto alcuni programmi nei primi anni '80, come Vota la voce e Un milione al secondo, ma è solo nel 1987 che firma un contratto in esclusiva di tre anni con Fininvest e viene nominato direttore artistico di Canale 5. Conduce allora Festival, varietà in cui è affiancato da Lorella Cuccarini, oltre a curare la rubrica Tu come noi all'interno del programma della domenica La giostra.

Il varietà Festival era stato un progetto molto ambizioso, ma al termine della messa in onda, nonostante avesse registrato picchi di 8 milioni di spettatori, non fu considerato un vero successo dai vertici Fininvest e così Pippo Baudo decide di recidere il contratto, pagando una cospicua penale, e tornare in Rai a gennaio 1988, a meno di sei mesi dalla firma. Dopo un anno di inattività, come stabilito da contratto, grazie all'intervento dell'amico Ciriaco De Mita, Presidente del Consiglio, tornò in Rai con una nuova edizione di Serata d'onore.