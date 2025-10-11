TGCom24
News VIP

Maria De Filippi a lavoro (anche) per il Grande Fratello Vip: "Sta dando una mano a Signorini"

Anita Nurzia

Secondo Davide Maggio, la conduttrice starebbe supportando Alfonso Signorini nel nuovo GF Vip previsto per gennaio 2026.

Maria De Filippi non si ferma mai. Tra Uomini & Donne, Amici, C’è Posta per Te e Tu Si Que Vales, la regina della televisione italiana starebbe lavorando — anche se indirettamente — a un altro grande progetto Mediaset: il Grande Fratello Vip, che dovrebbe tornare a gennaio con la conduzione di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, retroscena bomba: Maria De Filippi coinvolta nel progetto di gennaio

A rivelarlo è stato Davide Maggio durante un intervento a TvTalk su Rai 3:

“Se il Grande Fratello Vip ci sarà a gennaio? I casting mi risultano ben avviati, si tengono agli Elios e penso che una grande mano gliela dia Maria De Filippi.”

Il giornalista ha aggiunto di essere rimasto particolarmente colpito da uno dei nomi provinati:

“Quando ho saputo un nome ho proprio urlato. C’entra con la cronaca nera.”

Il coinvolgimento di Maria De Filippi non sarebbe ufficiale, ma “di amicizia”. La conduttrice, molto legata ad Alfonso Signorini, potrebbe aiutare dietro le quinte con contatti, consigli e supporto logistico. D’altronde, i casting si stanno tenendo proprio negli studi Elios, la “casa madre” dei programmi della De Filippi, e questo non è certo un caso.

Grande Fratello Super Vip: cast “bomba” in costruzione

Secondo le indiscrezioni, la nuova edizione potrebbe essere una versione Super Vip, con una durata di 100 giorni e un cast di nomi davvero altisonanti. Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti, è stato chiaro: il reality partirà solo se il livello dei concorrenti sarà davvero alto.A confermare che qualcosa si sta muovendo è stato ancora Maggio in una diretta su Instagram:

“Il Grande Fratello Super Vip si farà. I nomi che ho saputo sono buoni, ottimi e alcuni davvero bomba.”

A fare qualche nome in più è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter Chicchi di Gossip, rivelando che tra i primi contattati ci sarebbero Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi.

“Continuano le chiamate in solitaria di Alfonso Signorini per il GF Vip Gold. Dopo Matteo Cambi e Federica Pellegrini, si aggiunge anche Aida Yespica. Al momento solo telefonate, nessuna data certa di partenza.”

Secondo le fonti, la Pellegrini starebbe valutando, mentre la Yespica sarebbe intrigata dall’idea di un ritorno in TV. L’imprenditore Cambi, invece, potrebbe rappresentare il volto “inedito” e più controverso del cast.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

  Co-responsabile della sezione TV
  Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
